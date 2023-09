«Первый потомок» представляет нового героя, Шарен Джулисию: полуженщину-полумашину, смертоносного убийцу

Предстоящий мародерный шутер от Nexon The First Descendant вызвал большой ажиотаж среди геймеров. Эта игра следующего поколения, созданная на базе Unreal Engine 5, выйдет для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Недавно был представлен новый герой по имени Шарен Джулисия, демонстрирующий свои смертоносные способности в трейлере игрового процесса.

Шарен Джулисия, очаровательный персонаж-полуженщина-полумашина, привносит в The First Descendant уникальный стиль игры. Ее мастерство заключается в бою на близком расстоянии, что делает ее идеальным выбором для игроков, предпочитающих агрессивную тактику. Шарен использует камуфляж как для скрытных подходов, так и для быстрого отступления, что позволяет ей незаметно подобраться к своим врагам.

Один из пассивных навыков Шарен, «Убийца», позволяет ей наносить увеличенный урон врагам, которые не нацелены на нее. Эта способность еще больше усиливает ее смертоносное воздействие на поле боя. Кроме того, у Шарен есть ряд активных навыков, которые усиливают ее атакующий потенциал. Ее Cutoff Beam выпускает атаку электрическим лучом, которая не только наносит урон, но и применяет к ее целям эффект поражения электрическим током.

Еще один активный навык, которым она обладает, — это «Активный камуфляж», который скрывает ее присутствие, пока она не начнет атаку. Эта техника активирует режим засады, как только камуфляж заканчивается, увеличивая урон от ее следующего удара. Кроме того, Шарен может использовать шоковые орехи, взрывчатку, оглушающую ее противников, и световые кинжалы, которые выпускают несколько снарядов во врагов в пределах ее прицеливания. Эти кинжалы наносят взрывной урон и вызывают эффект поражения электрическим током.

The First Descendant обещает захватывающий игровой процесс и напряженные сражения, а Шарен Джулисия добавляет в игру еще одну захватывающую грань. Геймеры могут ожидать захватывающего приключения с этой смертоносной полуженщиной-полумашиной-убийцей. Следите за новыми эксклюзивными кадрами игрового процесса, поскольку IGN скоро расскажет больше подробностей о The First Descendant.

Определения:

– Лутер-шутер: поджанр видеоигр, сочетающий в себе элементы грабежа и стрельбы, в котором игроки собирают оружие, боеприпасы и снаряжение, участвуя в бою.

– Unreal Engine 5: современный движок для разработки игр, созданный Epic Games.

– Эффект поражения электрическим током: игровая механика, которая наносит дополнительный урон или статусные эффекты целям, пораженным электрической атакой.

источники:

– Райан Маккаффри, исполнительный редактор превью IGN и ведущий шоу Xbox и интервью.