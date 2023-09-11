Функциональная совместимость: раскрытие потенциала цифровой торговли

В постоянно расширяющейся глобальной торговой сети необходимость в бесперебойной коммуникации и сотрудничестве становится все более очевидной. Технологические достижения создали мир возможностей, но именно совместимость этих инноваций является ключом к революционному изменению современной торговли.

Закон об электронных торговых документах 2023 года, который должен стать законом в Великобритании 20 сентября, является важной вехой на пути к взаимосвязанной торговой экосистеме. Этот закон является результатом сотрудничества и опыта лидеров отрасли, таких как CargoX, которые тесно сотрудничали с Комиссией по праву Англии для создания структуры, которая согласует цифровые технологии с торговым законодательством.

В основе этой преобразовательной дискуссии лежит концепция технологической нейтральности. Поскольку цифровые прорывы продолжают появляться, крайне важно, чтобы законодательные и оперативные руководящие принципы оставались сбалансированными и инклюзивными. Такой подход способствует инновациям и конкуренции, позволяя одновременно процветать множеству технологий.

Недавние инициативы подчеркнули прогресс, достигнутый в направлении совместимых решений. Например, обмен FIATA eB/L между различными платформами с помощью технологии блокчейна продемонстрировал огромные возможности, которые возникают при обеспечении функциональной совместимости. Сотрудничество между Ассоциацией цифровых контейнерных перевозок (DCSA), ExxonMobil и консорциумом крупных океанских перевозчиков также способствовало стандартизации eB/L.

Партнерство с глобальными финансовыми и коммуникационными столпами, такими как SWIFT, еще больше способствует стремлению к интегрированной торговой сфере. Эти альянсы направлены на обеспечение эффективности, безопасности и глобального признания при передаче торговых документов, независимо от их происхождения или характера.

Заглядывая в будущее, видение действительно взаимосвязанного торгового ландшафта начинает обретать форму. Это мир, который преодолевает географические границы и легко преодолевает сложности разнообразных технологических платформ. Функциональная совместимость становится основой современной торговли, позволяя отраслям, технологиям и рынкам беспрепятственно взаимодействовать друг с другом.

Благодаря коллективным усилиям, стратегическим альянсам и приверженности технологической нейтральности создается план целостного цифрового будущего в глобальной торговле. Это будущее обещает мир, в котором цифровые острова сливаются, образуя континенты возможностей и эффективности.

Источник: Эта статья является гостевым постом Питера Керна, вице-президента по коммерции CargoX.