Барби: товары из кино, перед которыми невозможно устоять

Фильм Греты Гервиг о Барби имел огромный успех, очаровывая зрителей всех возрастов исследованием женственности и стремлением к совершенству. Если вы поклонник фильма, вам будет приятно узнать, что в продаже доступен целый ряд товаров на тему Барби. От саундтреков и одежды до коллекционных кукол и игровых аксессуаров — каждый найдет что-то для себя.

Вы можете купить цифровую копию фильма или предварительно заказать физический диск. Прокат фильма стоит 24.99 доллара, покупка — 29.99 доллара. Стоит отметить, что фильм соответствует критериям Movies Anywhere, что позволяет смотреть его на любой участвующей платформе.

Если вы хотите пополнить свою коллекцию Барби, вы можете предварительно заказать фильм о Барби на Blu-ray 4K UHD. Дата выпуска еще не определена, но фильмы в физическом формате обычно становятся доступными в течение нескольких недель после выхода цифровой версии.

Поклонники персонажа Райана Гослинга, Кена, могут порадоваться выпуску коллекционной куклы Кена из фильма «Барби». Эта кукла в культовом черном жилете с бахромой и шубе из искусственного меха может стать вашей за 75 долларов. Он даже поставляется в коллекционной упаковке из фильма Барби. Дата выпуска этого предмета назначена на 31 января 2024 года.

Альбом Барби, в который вошли треки Райана Гослинга, Лиззо и других, доступен на виниле. Вы можете выбрать между розовым винилом или молочно-прозрачным винилом Amazon Exclusive, оба из которых в настоящее время продаются.

Для любителей игр доступны контроллеры в стиле Барби. Вы можете выбрать контроллер Xbox Deep Pink или контроллер Nova Pink PS5, чтобы добавить немного волшебства Барби в свою игровую настройку.

Если вы хотите продемонстрировать свою энергию Кена, вы можете сделать предзаказ худи «I Am Kenough» от Mattel. Эта толстовка из уютного материала стоит 60 долларов и будет доставлена ​​не позднее 10 октября. Mattel также предлагает другие предметы одежды из коллекции «I Am Kenough», включая шапки и толстовки.

Для тех, кто хочет украсить свое жилое пространство, Mattel предлагает широкий выбор принтов на холсте на тему Барби. Эти отпечатки стоимостью 40 долларов каждая позволят вам продемонстрировать свою любовь к Барби.

Имея такой большой выбор, поклонники Барби смогут полностью погрузиться в мир фильма. Будь то предметы коллекционирования, мода или декор, нет недостатка в способах прославить Барби: Фильм.

Источник: IGN – Ханна Хулихан (писатель-фрилансер)