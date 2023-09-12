Apple Watch Series 9 и Ultra 2: что нового в 2023 году?

В 2022 году Apple произвела фурор, выпустив защищенные Apple Watch Ultra, одну из крупнейших новинок за последние годы. В прошлом году также была представлена ​​серия 8, оснащенная датчиком температуры кожи. Хотя Series 9 и Ultra 2, возможно, не такие новаторские, они все же привносят некоторые примечательные обновления.

Series 9 сохраняет дизайн своего предшественника Series 8, но оснащен более быстрым чипсетом S9. Эта улучшенная вычислительная мощность не только повышает скорость, но и продлевает срок службы батареи. Запросы Siri теперь могут обрабатываться на устройстве, что устраняет необходимость подключения к Wi-Fi или надежного покрытия сотовой связи для управления часами. Кроме того, был представлен новый вариант розового цвета.

Ultra 2 по цене 799 долларов — самые дорогие часы Apple. Он может похвастаться невероятно ярким дисплеем с яркостью до 3,000 нит, что упрощает проверку быстро меняющихся спортивных данных, например высоты. И в Ultra 2, и в Series 9 есть новая функция Double Tap, которая позволяет пользователям выполнять простые действия, такие как отбой вызова или запуск таймера, постукивая большим и указательным пальцами по часам.

Устойчивое развитие было ключевым направлением деятельности Apple в этом году. В часах теперь используется переработанный кобальт в батарее и переработанные материалы в корпусе. Apple также представила для своих спортивных петель новый материал под названием FineWoven, на 86% состоящий из переработанного материала. Компания приложила усилия по сокращению выбросов углекислого газа, инвестируя в использование возобновляемых источников энергии.

Забегая вперед, слухи предполагают, что Apple может подготовить значительные обновления для Apple Watch X, которые, как ожидается, будут выпущены в 2024 или 2025 году. Предполагаемые улучшения включают более тонкий корпус и новую систему крепления ремешка. Watch X также может иметь дисплей microLED для увеличения времени автономной работы и экран большего размера.

Что касается функций, связанных со здоровьем, Apple последовательно вводила новые функции с каждой итерацией. Потенциальные будущие дополнения могут включать мониторинг артериального давления и неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови. Эти функции будут особенно полезны для людей с диабетом или предиабетом.

Цель Apple конкурировать с Garmin в категории спортивных часов премиум-класса очевидна благодаря внедрению новых аппаратных и программных функций. Недавно анонсированная версия WatchOS 10 расширяет возможности Series 9 и Ultra 2, например, возможность превратить ваш телефон в автоматический велокомпьютер во время велосипедной тренировки.

Хотя Apple Watch SE, вариант начального уровня, не получил никаких обновлений в этом году, Series 9 и Ultra 2 содержат достаточно улучшений, чтобы порадовать энтузиастов Apple. Предварительные заказы на эти часы уже начались, а их доступность начнется 22 сентября.

источники:

– WIRED (источник оригинальной статьи)