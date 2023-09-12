Porsche 2023 Carrera T 911 года: мечта пуриста

Porsche 2023 Carrera T 911 года впечатляет автолюбителей своим блестящим шасси, точным рулевым управлением и отсутствием раздутости. Эта модель, доступная в потрясающем цвете Gulf Blue, является мечтой пуриста, поскольку она сочетает в себе функции, ориентированные на производительность, и меры по снижению веса.

Одной из выдающихся особенностей Carrera T является спортивная активная подвеска PASM, которая обеспечивает динамичное вождение. Кроме того, в стандартную комплектацию входят задний дифференциал повышенного трения с векторизацией крутящего момента и активная спортивная выхлопная система, что еще больше повышает производительность автомобиля.

Внутри салона Carrera T имеет серьезный дизайн, хотя усилия по снижению веса сделали салон немного более шумным. В рамках мер по снижению веса заднее сиденье было удалено, но его можно бесплатно добавить обратно для тех, кому нужно дополнительное сиденье.

Carrera T в стандартной комплектации поставляется с семиступенчатой ​​механической коробкой передач, но в качестве опции доступна восьмиступенчатая автоматическая коробка передач PDK. Благодаря этим вариантам трансмиссии Carrera T демонстрирует впечатляющие характеристики: время разгона от 0 до 60 км/ч составляет 4.3 секунды с механической коробкой передач и 3.8 секунды с PDK.

Несмотря на свои технические характеристики, Carrera T спроектирован как спортивный автомобиль на каждый день. Он предлагает более комфортное и практичное вождение по сравнению с другими вариантами 911. Это означает, что владельцы с большей вероятностью будут регулярно пользоваться своим Carrera T, а не хранить его в гараже.

В заключение отметим, что Porsche 2023 Carrera T 911 года — это особая модель, предназначенная для пуристов, ценящих точность, производительность и энергичное вождение. Благодаря своим впечатляющим характеристикам и яркому дизайну Carrera T обязательно привлечет внимание как на дороге, так и на трассе.

источники:

– Porsche Cars North America, Inc.