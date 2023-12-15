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Thales Alenia Space будет использовать британское пространство RAL для испытаний спутника FLEX Европейского космического агентства

ByГабриэль Бота

Декабрь 15, 2023
Thales Alenia Space будет использовать британское пространство RAL для испытаний спутника FLEX Европейского космического агентства

Thales Alenia Space, совместное предприятие Thales и Leonardo, выбрало Национальный испытательный стенд для спутников (NSTF) в британском институте космических исследований RAL в Оксфордшире для проведения комплексной сборки, интеграции и тестирования спутника FLEX Европейского космического агентства (ЕКА). Спутник «FLuorescent EXplorer». Целью этого новаторского спутника является предоставление информации об общем состоянии здоровья и продуктивности растительности Земли посредством картирования флуоресценции.

Обещая произвести революцию в нашем понимании состояния здоровья планеты, спутник FLEX будет использовать спектрометр высокого разрешения, разработанный Леонардо, для измерения флуоресценции, излучаемой растениями. Количественно оценивая фотосинтетическую активность, ученые могут точно оценить продуктивность и благополучие глобальной растительности.

Решение использовать NSTF подчеркивает признание того, что британский институт космических исследований RAL обладает необходимым опытом и передовой инфраструктурой для проведения такой важной кампании испытаний. Выбор Thales Alenia Space RAL Space является свидетельством репутации этой организации как лидера в области спутниковых технологий и ее стремления к развитию научных знаний.

Благодаря этому партнерству Thales Alenia Space и RAL Space объединяют усилия, чтобы способствовать успеху миссии ESA FLEX и ее миссии по улучшению нашего понимания динамики растительности и ее воздействия на окружающую среду. Кампания испытаний, которая будет проводиться в NSTF, будет тщательно оценивать функциональность, надежность и производительность спутника FLEX перед его развертыванием в космосе.

Используя передовые технологии визуализации, Thales Alenia Space и Leonardo прокладывают путь к новой эре наблюдения Земли, которая предоставит бесценные данные для мониторинга окружающей среды и устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Способность спутника FLEX отображать и измерять флуоресценцию растительности представляет собой значительный шаг вперед в нашем стремлении понять и защитить здоровье нашей планеты.

By Габриэль Бота