Thales Alenia Space будет использовать британское пространство RAL для испытаний спутника FLEX Европейского космического агентства

Thales Alenia Space, совместное предприятие Thales и Leonardo, выбрало Национальный испытательный стенд для спутников (NSTF) в британском институте космических исследований RAL в Оксфордшире для проведения комплексной сборки, интеграции и тестирования спутника FLEX Европейского космического агентства (ЕКА). Спутник «FLuorescent EXplorer». Целью этого новаторского спутника является предоставление информации об общем состоянии здоровья и продуктивности растительности Земли посредством картирования флуоресценции.

Обещая произвести революцию в нашем понимании состояния здоровья планеты, спутник FLEX будет использовать спектрометр высокого разрешения, разработанный Леонардо, для измерения флуоресценции, излучаемой растениями. Количественно оценивая фотосинтетическую активность, ученые могут точно оценить продуктивность и благополучие глобальной растительности.

Решение использовать NSTF подчеркивает признание того, что британский институт космических исследований RAL обладает необходимым опытом и передовой инфраструктурой для проведения такой важной кампании испытаний. Выбор Thales Alenia Space RAL Space является свидетельством репутации этой организации как лидера в области спутниковых технологий и ее стремления к развитию научных знаний.

Благодаря этому партнерству Thales Alenia Space и RAL Space объединяют усилия, чтобы способствовать успеху миссии ESA FLEX и ее миссии по улучшению нашего понимания динамики растительности и ее воздействия на окружающую среду. Кампания испытаний, которая будет проводиться в NSTF, будет тщательно оценивать функциональность, надежность и производительность спутника FLEX перед его развертыванием в космосе.

Используя передовые технологии визуализации, Thales Alenia Space и Leonardo прокладывают путь к новой эре наблюдения Земли, которая предоставит бесценные данные для мониторинга окружающей среды и устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Способность спутника FLEX отображать и измерять флуоресценцию растительности представляет собой значительный шаг вперед в нашем стремлении понять и защитить здоровье нашей планеты.