TerraMaster выпускает приложение TNAS Mobile 3 для удобного управления хранилищем

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на инновационных продуктах для хранения данных, запустил приложение TNAS Mobile 3. Это мощное приложение позволяет пользователям удобно создавать резервные копии фотографий и видео со своих мобильных телефонов, удаленно получать доступ к файлам, воспроизводить мультимедийный контент и управлять устройствами TerraMaster NAS. Независимо от того, требуется ли пользователям доступ к важным бизнес-файлам в дороге или они хотят поделиться личными фотографиями с семьей и друзьями, TNAS Mobile 3 создан для удовлетворения их потребностей.

Ключевые особенности TNAS Mobile 3 включают в себя универсальный и интуитивно понятный дизайн пользовательского интерфейса, который предоставляет пользователям четкое представление о состоянии их системы NAS, использовании хранилища и подключенных устройствах. Приложение позволяет автоматически и вручную выполнять резервное копирование фотографий и видео из альбома мобильного телефона на устройство TNAS, освобождая ценное пространство для хранения. Кроме того, функции автоматической сортировки и поиска обеспечивают удобный и быстрый доступ к файлам.

TNAS Mobile 3 также обеспечивает бесперебойную потоковую передачу мультимедиа непосредственно с TerraMaster NAS на мобильные устройства, обеспечивая доступность музыки, видео и фотографий по требованию. Пользователи могут пользоваться безопасным и удобным удаленным доступом к файлам, фотографиям, видео и документам, хранящимся на TerraMaster NAS, из любой точки мира без необходимости сложной конфигурации сети или настроек VPN.

С TNAS Mobile 3 организация и управление файлами на TNAS упрощается благодаря таким функциям, как загрузка, загрузка и обмен файлами. Пользователи могут сотрудничать с коллегами или делиться воспоминаниями с друзьями и семьей, не полагаясь на сторонние сервисы. Приложение также уделяет приоритетное внимание безопасности данных, предлагая настраиваемый секретный ключ и уровень аппаратного шифрования AES 256 для защиты конфиденциальных данных.

Кроме того, TNAS Mobile 3 повышает безопасность благодаря вторичной проверке OTP (одноразовый пароль), которую можно включить через управление пользователями TNAS. Эта функция генерирует динамический OTP для вторичной проверки входа в систему, обеспечивая дополнительный уровень защиты от взлома пароля.

TNAS Mobile 3 теперь доступен для загрузки как в Google Play Store, так и в Apple App Store, предлагая пользователям эффективный инструмент для управления своими системами TerraMaster NAS. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт TerraMaster.

источники:

– TerraMaster: пресс-релиз – TerraMaster выпускает новое приложение TNAS Mobile 3 (2023 г.)