Важность сбора средств по телефону в эпоху цифровых технологий

Сбор средств по телефону уже давно стал жизненно важным инструментом для некоммерческих организаций, позволяющим им связываться с потенциальными сторонниками, донорами и волонтерами. Несмотря на появление новых коммуникационных технологий, таких как обмен сообщениями и видеоконференции, телефон продолжает играть решающую роль в продажах, обслуживании клиентов, внутренних коммуникациях и сборе средств.

Сбор средств является источником жизненной силы некоммерческих организаций, позволяя им продолжать свою важную работу в обществе. Телефон предлагает более личный и человечный подход к сбору средств, помогая установить связи между людьми и делом. Однако продолжающийся кризис стоимости жизни и растущий спрос на услуги вынудили благотворительные организации искать инновационные решения.

С распространением COVID-19 сбор средств по телефону резко увеличился, поскольку у большего числа людей появилось время и желание участвовать в телефонных разговорах во время изоляции. Хотя многие вернулись на работу до пандемии, сбор средств по телефону остается неотъемлемой частью работы благотворительных и некоммерческих организаций. Фактически, две трети сборщиков средств планируют увеличить использование телефона для управления своими сторонниками в следующем году.

Чтобы адаптироваться к цифровому будущему, благотворительные организации могут обратиться к облачным инструментам связи. Эти программные решения, такие как телефонные системы передачи голоса по Интернет-протоколу (VoIP), предлагают гибкость и расширенные функции по сравнению с традиционными офисными телефонами. Облачные инструменты позволяют осуществлять удаленную работу, запись разговоров, мгновенную расшифровку стенограмм, подробную аналитику и интеграцию с другими системами, что упрощает благотворительным организациям управление и хранение важной информации.

Предстоящее отключение традиционных услуг фиксированной связи к 2025 году еще раз подчеркивает необходимость благотворительных организаций модернизировать свои телефонные системы. Отключение повлияет на различные устройства, работающие по медной проводке PSTN. Облачные инструменты связи, такие как телефоны VoIP, обеспечивают надежную альтернативу. Тем не менее, благотворительным организациям необходимо планировать и переходить заранее, чтобы избежать сбоев в своей работе.

При выборе альтернативной телефонной системы благотворительные организации должны учитывать такие факторы, как стоимость, преимущества обновления, обучение и удовлетворение текущих и будущих потребностей. Каждый сделанный и полученный звонок имеет решающее значение для благотворительной организации, будь то увеличение пожертвований или оказание поддержки.

Сбор средств по телефону никуда не денется, но для благотворительных организаций важно принять цифровую трансформацию. Хотя цифровые инновации, возможно, не являются главным приоритетом по сравнению с коммерческим бизнесом, благотворительным организациям важно учитывать это, чтобы продолжать свою эффективную работу на благо общества в будущем.

Источник: Сертифицированный институт сбора средств, Национальные деловые коммуникации.

Рекомендуемые редактором статьи:

– Роль технологий в современном сборе средств

– Как облачные коммуникации улучшают работу некоммерческих организаций

– Подготовка к отключению ТфОП: что нужно знать благотворительным организациям