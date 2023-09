Технический год начинается с мероприятия Apple и конференции Dreamforce

Вторая неделя сентября знаменует собой начало нового технологического года, когда такие крупные события, как презентация Apple iPhone и конференция Salesforce Dreamforce, задают тон отрасли. Эти мероприятия также сигнализируют о начале сезона технологических конференций, на которых будут представлены выставки Meta Platforms, Microsoft и Oracle.

Одним из долгожданных событий является первичное публичное размещение акций Arm Holdings, стоимость которого, как ожидается, составит от 50 до 54.5 миллиардов долларов. Это IPO, наряду с запланированным публичным размещением стартапа по доставке Instacart, может оживить дремлющий рынок технологических IPO. В этом году ставки высоки, поскольку юридические баталии, макроэкономические условия, торговая война с Китаем и проблемы регулирования вызывают обеспокоенность.

Мероприятия недели освещают как возможности, так и проблемы технологической отрасли. IPO Arm демонстрирует силу технологий и искусственного интеллекта, в то время как дело Google-DoJ вызывает обеспокоенность по поводу власти, которой обладают несколько компаний. Министерство юстиции утверждает, что Google незаконно использовал соглашения с производителями телефонов и интернет-браузеров, чтобы монополизировать рынок поисковых систем.

Тем временем в Сенате собирается комиссия для обсуждения ответственного использования ИИ, а также разрабатывается двухпартийное законодательство для регулирования ИИ. Даже такие технологические гиганты, как Apple и Salesforce, не застрахованы от проблем: Apple сталкивается с проблемами доходов и продаж, а Salesforce рассматривает возможность переезда Dreamforce из-за опасений по поводу употребления наркотиков и бездомности в Сан-Франциско.

Основной проблемой, нависшей над технологическим ландшафтом, является искусственный интеллект. Закрытый характер обсуждений и возможность регулирования со стороны доминирующих игроков отрасли поднимают вопросы о справедливости регулирования. Однако вмешательство Министерства юстиции делает проблему еще более серьезной.

В целом, эта насыщенная техническая неделя закладывает основу для развития технологической отрасли в наступающем году, сочетая в себе множество возможностей, проблем и проблем регулирования.

