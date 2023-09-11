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Dying Light 2 представляет премиальные валютные баллы DL для внутриигровых покупок

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Dying Light 2 представляет премиальные валютные баллы DL для внутриигровых покупок

В последнем обновлении Dying Light 2, долгожданного продолжения популярной игры Dying Light, была представлена ​​новая премиальная внутриигровая валюта под названием DL Points. Теперь игроки могут использовать эти баллы для покупки наборов скинов, не выходя из игры.

Хотя в оригинальной Dying Light также присутствовали микротранзакции, они осуществлялись через специальные витрины владельцев платформы, таких как Sony или Valve. Techland, разработчик Dying Light 2, заявила, что использование DL Points в качестве эксклюзивной валюты для внутриигровых покупок «облегчает нашу жизнь». Этот шаг также устраняет необходимость создания отдельных пакетов для магазинов платформы.

В настоящее время у игроков есть возможность потратить реальные деньги на приобретение пакетов DL Point в магазинах PlayStation и Xbox. Однако Techland объявила, что как только DL Points будут полностью реализованы, пакеты будут удалены из PlayStation Store.

Были подняты вопросы о сроках введения DL Points и недавнем приобретении контрольного пакета акций Techland технологическим гигантом Tencent. Techland пояснила, что эти два события не связаны между собой и что внедрение DL Points было отложено из-за необходимого времени производства.

Благодаря DL Points у игроков теперь есть удобный и простой способ совершать внутриигровые покупки, не покидая захватывающий мир Dying Light 2. Эта новая система премиальной валюты предлагает игрокам возможность приобретать наборы скинов по более выгодной цене, улучшая их общий игровой опыт.

источники:
– Официальное обновление Dying Light 2
– Часто задаваемые вопросы Techland по DL Points
- Заявление Techland о приобретении Tencent

Примечание. Исходная статья не содержит URL-адресов конкретных источников.

By Роберт Эндрю

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