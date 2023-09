Evie Networks расширяет партнерство с Dan Murphy's, чтобы установить больше зарядных станций для электромобилей

Evie Networks, компания, специализирующаяся на общественных зарядных устройствах для электромобилей, объявила о расширенном партнерстве с Dan Murphy's для установки дополнительных зарядных станций в их магазинах. В магазинах Дэна Мерфи по всей Австралии уже установлено пять зарядных станций, а шестую планируется построить в Бродмидоусе, штат Виктория.

Это партнерство является позитивным шагом на пути к улучшению доступности инфраструктуры зарядки электромобилей. Расширяя сеть зарядных станций в магазинах Дэна Мерфи, больше владельцев электромобилей получат удобный доступ к зарядным устройствам во время покупок или выполнения поручений. Это также соответствует растущему спросу на экологически безопасные варианты транспорта.

Twitter якобы теневой бан The New York Times, крупного рекламодателя

Сообщается, что Twitter, теперь известный как X, неожиданно заблокировал The New York Times, не позволяя пользователям видеть твиты, ссылающиеся на содержание газеты. Это действие особенно иронично, поскольку The New York Times является одним из крупнейших рекламодателей X и проводит рекламные кампании для своего спортивного сайта The Athletic.

Вовлеченность в твитах со ссылками на сайт The New York Times значительно снизилась в конце июля и продолжала снижаться в течение августа. Это снижение наблюдалось при сравнении активности с твитами других крупных новостных служб, таких как BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal и Washington Post. За тот же период взаимодействие с публикациями на этих конкурирующих новостных сайтах либо выросло, либо осталось стабильным.

Meta (ранее Facebook), как сообщается, разрабатывает усовершенствованную модель искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с OpenAI

Meta якобы создает усовершенствованную модель искусственного интеллекта, которая призвана соответствовать эффективности популярной языковой модели OpenAI, GPT-4. Этот инструмент искусственного интеллекта будет генерировать текст и анализ, ориентированный на бизнес. Целью этих усилий является конкуренция с притоком новых моделей искусственного интеллекта, поступающих на рынок. Сообщается, что для достижения этой цели Meta стремится приобрести передовые чипы Nvidia.

Ожидается, что модель искусственного интеллекта, разрабатываемая Meta, поможет предприятиям различными способами, включая создание сложного текста, выполнение сложного анализа и получение дополнительных результатов. Предлагая эти услуги, Meta намерена обеспечить конкурентное преимущество на рынке искусственного интеллекта.

Интернет-архив подал апелляцию по иску библиотеки электронных книг

Интернет-архив объявил о своем намерении подать апелляцию на недавнюю потерю по делу об авторских правах, касающемуся его библиотеки электронных книг. После урегулирования спора Архив уже ограничил доступ к некоторым из своих книг. Первоначальное постановление установило, что сканирование книг Архивом не подпадает под действие закона США о добросовестном использовании. Следовательно, веб-сайту пришлось ограничить публичный доступ к коммерчески доступным книгам, защищенным авторским правом.

Решение Интернет-архива подать апелляцию подчеркивает их приверженность сохранению доступа к знаниям и литературе, а также решению проблем, поднятых правообладателями. Этот случай подчеркивает текущие проблемы и дебаты вокруг цифровых библиотек и добросовестного использования в эпоху цифровых технологий.

Потенциально обитаемая экзопланета K2-18b, обнаруженная космическим телескопом Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил K2-18b, экзопланету, которая имеет потенциал для обитаемости и поиска внеземной жизни. Обнаруженный в 2015 году K2-18b, как полагают, имеет на поверхности жидкий водный океан и может содержать метан, углекислый газ и диметилсульфид. Эта экзопланета значительно больше Земли (в 8.6 раз больше ее размера) и представляет уникальную возможность для научных исследований в нашей галактике.

Поскольку мы продолжаем открывать экзопланеты, характеристики которых напоминают нашу собственную планету, поиск жизни за пределами Земли становится все более увлекательным. K2-18b предлагает захватывающий взгляд на возможность существования обитаемых миров за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

– Evie Networks расширяет партнерство с Дэном Мерфи (источник не указан)

– Twitter теневой бан The New York Times (источник не указан)

– Сообщается, что Meta разрабатывает усовершенствованную модель искусственного интеллекта (источник: The Wall Street Journal)

– Интернет-архив подал апелляцию по иску библиотеки электронных книг (источник: The Verge)

– Космический телескоп Джеймса Уэбба определил потенциально обитаемую экзопланету (источник: CNET)