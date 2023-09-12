Тайвань представляет новые рекомендации для индустрии цифровых активов

Тайвань присоединился к растущему списку стран, внедряющих правила для индустрии цифровых активов. Комиссия финансового надзора Тайваня (FSC) разработала десять руководящих принципов, направленных на достижение баланса между содействием инновациям и защитой инвесторов.

Одним из ключевых положений руководящих принципов является преследование оффшорных бирж, работающих на Тайване без получения лицензий FSC. Это означает, что глобальные биржи, такие как Binance, Bitfinex и Kraken, которые работали без соблюдения правил в нескольких юрисдикциях, теперь столкнутся с более жестким контролем.

Тайвань испытал на себе негативные последствия нерегулируемых бирж, поскольку он оказался одной из наиболее пострадавших стран от краха FTX. В результате FSC принимает активные меры для защиты инвесторов и обеспечения стабильности рынка цифровых активов.

Помимо борьбы с мошенническими обменами, новые правила Тайваня также требуют, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) получали одобрение FSC перед публикацией рекламы. VASP также обязаны отделять активы клиентов от оборотного капитала и внедрять надежные программы по борьбе с отмыванием денег (AML). Руководящие принципы также запрещают предложение сложных производных продуктов розничным инвесторам, налагая суровые штрафы за несоблюдение.

Выпуск токенов — еще одна область, рассматриваемая в руководящих принципах. VASP должны будут предоставить свои официальные документы FSC для проверки перед выпуском токенов. Эта мера направлена ​​на повышение прозрачности и защиту инвесторов от мошеннических схем.

Стоит отметить, что юрисдикция FSC не распространяется на невзаимозаменяемые токены (NFT), поскольку их уникальные характеристики и возможность компоновки требуют более комплексных правил.

Действия Тайваня по регулированию индустрии цифровых активов отражают растущую тенденцию среди мировых регуляторов догонять быстрое развитие рынка криптовалют. Реализуя эти рекомендации, Тайвань стремится создать более безопасную и прозрачную среду для инвесторов, одновременно поощряя инновации в секторе цифровых активов.

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