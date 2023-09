По слухам, Nintendo Switch 2 будет иметь улучшенную производительность и сокращенное время загрузки

Слухи о долгожданном Nintendo Switch 2 продолжают циркулировать, и появляются новые подробности о его производительности и функциях. Надежные источники заявили, что в августе консоль была секретно показана на Gamescom, а теперь третий источник подтвердил эти утверждения и добавил дополнительную информацию.

По сообщениям Eurogamer и VGC, Switch 2, по слухам, будет запускать «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» с более высокой частотой кадров и разрешением, что звучит многообещающе для поклонников популярной игры. Nate The Hate, ранее надежный инсайдер Nintendo, также поддержал эти утверждения и поделился более подробной информацией о консоли, которую он слышал.

Одним из заметных улучшений, упомянутых Nate The Hate, является значительное сокращение времени загрузки. Он утверждает, что новое оборудование позволило практически мгновенно загружать игры, особенно при загрузке из главного меню. Это значительное улучшение по сравнению с оригинальным Switch, у которого время загрузки составляло около 30 секунд.

Что касается производительности, Nate The Hate утверждает, что «Дыхание дикой природы» работало на Switch 60 со скоростью 4 кадров в секунду и разрешением 2K. Он также упомянул, что консоль имеет расширенные возможности трассировки лучей, аналогичные тем, что есть на PlayStation. 5 и Xbox Series X/S могут этого достичь. Однако он уточняет, что общая мощность Switch 2, как ожидается, будет ниже, чем у Xbox Series S.

Чтобы компенсировать это, Switch 2 может использовать новую технологию под названием DLSS (суперсэмплирование глубокого обучения), которая может имитировать разрешение 4K на устройствах с меньшим энергопотреблением. Это может обеспечить визуальное восприятие, сравнимое с родным 4K, сохраняя при этом эффективность производительности.

Несмотря на то, что все еще существует неопределенность относительно обратной совместимости Switch 2 и официальных дат анонса/запуска, Nate The Hate предполагает, что следующий Nintendo Direct выйдет в эфир примерно через три дня, возможно, 14 сентября. Важно отметить, что Nintendo Directs обычно проходит Четверги.

В заключение, слухи о функциях Nintendo Switch 2 указывают на улучшенную производительность, сокращение времени загрузки и потенциальное использование технологии DLSS. Поклонники с нетерпением ждут дальнейших обновлений от Nintendo относительно этой долгожданной консоли.

