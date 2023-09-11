По мнению аналитиков, выпуск компьютеров Apple M3 Mac отложен до 2023 года

По словам надежного аналитика Apple Минг-Чи Куо, первая волна долгожданных компьютеров Mac M3 от Apple не будет выпущена до 2023 года. Куо, который часто получает инсайдерскую информацию из производственных цепочек поставок Apple, не предоставил конкретных подробностей о задержке. Этот сдвиг во времени отражает выпуск Apple MacBook Pro и Mac mini на базе M2, которые изначально планировались на конец 2022 года, но в конечном итоге были выпущены в январе 2023 года.

Марк Гурман из Bloomberg, еще один известный источник информации о продуктах Apple, также пересмотрел свои прогнозы относительно потенциального анонса Mac в октябре. Хотя он полагает, что Apple выпустит некоторые продукты после сентября, включая потенциальное обновление iPad Air, он ожидает, что эти релизы будут осуществляться посредством пресс-релизов, а не заранее записанных рекламных видеороликов.

Стоит отметить, что заявление Куо относится исключительно к линейке MacBook, а не к другим устройствам из портфолио Apple. iMac выделяется как устройство, обновление которого давно назрело, поскольку оно остается единственной моделью Mac без варианта чипа M2. С другой стороны, не-MacBook, такие как Mac mini, Mac Studio и Mac Pro, получили более свежие обновления с чипами M2.

Ожидается, что чипы M3 будут производиться по новому 3-нм техпроцессу от компании Taiwan Semiconductor (TSMC). Этот процесс позволит Apple повысить производительность чипа без увеличения энергопотребления. Ожидается, что линейка M3 будет иметь дополнительные ядра ЦП и графического процессора по сравнению с версиями M2, а также архитектурные улучшения, представленные Apple.

Те, кто в настоящее время использует компьютеры Intel Mac, которые могут чувствовать себя медленными или несовместимыми с macOS Sonoma, могут рассчитывать на поколение M3 как на стоящее обновление. Первые пользователи первых компьютеров Mac M1 в конце 2020 года также могут счесть линейку M3 заманчивой для обновления.

Хотя остается неясным, представит ли Apple свою линейку Mac во время своего сентябрьского мероприятия, мы будем вести прямую трансляцию анонсов 12 сентября в 1:XNUMX по восточному времени.

источники:

— Минг-Чи Куо

– Марк Гурман из Bloomberg