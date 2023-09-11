Набор LEGO Super Mario 64 с вопросительным знаком поступил в продажу

Набор LEGO Super Mario 64 Вопросительный знак — это дань уважения любимой видеоигре. Этот набор, состоящий из 2,064 деталей, позволяет фанатам воссоздать окружающую среду и персонажей из Super Mario 64. И что самое приятное? В настоящее время он продается на Amazon и Target по самой низкой цене.

Набор Lego Super Mario 199.99 Вопросительный знак, который обычно стоит 64 долларов, теперь доступен всего за 159.99 долларов. Эта скидка дает поклонникам возможность приобрести этот монолитный камень по более доступной цене.

Что отличает этот набор Lego от других, так это его интерактивные функции. Блок вопросительного знака ловко открывается, открывая миниатюрные копии знаковых элементов из Super Mario 64. В этот набор входят король Боб-омб, Большой мистер I, а также различные другие секреты и пасхальные яйца.

Набор Lego «Вопросительный знак» не только представляет собой диораму, но и может быть объединен с системой Lego Super Mario для дополнительного удобства игры. И если вы присматривались к стартовым курсам Lego Super Mario с участием Марио и Луиджи, сейчас самое время их купить. Эти стартовые наборы, обычно стоящие 59.99 долларов, в настоящее время имеют скидку до 47.99 долларов.

Не упустите возможность стать обладателем этого невероятного набора Lego и исследовать мир Super Mario 64 в совершенно новом измерении. Получите свой сегодня, пока он еще доступен по сниженной цене.

источники:

– Исходная статья: [ВСТАВИТЬ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ИСТОЧНИКА]

– Набор LEGO Super Mario 64 с вопросительным знаком: [ВСТАВИТЬ URL-адрес ВЕБ-САЙТА LEGO]

– Начальные курсы Lego Super Mario: [ВСТАВИТЬ URL-адрес ВЕБ-САЙТА LEGO]