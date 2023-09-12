Акции Oracle упали после слабого отчета о доходах за второй квартал

Акции Oracle Corporation упали на 10% перед открытием после публикации финансового отчета за второй финансовый квартал. Компания-разработчик программного обеспечения сообщила о скорректированной прибыли в размере $1.19 на акцию, что немного превзошло ожидания аналитиков в $1.15 на акцию. Однако выручка составила $12.45 млрд, что ниже ожидаемых $12.47 млрд.

WestRock продвигается вперед благодаря слиянию, поскольку акции Smurfit Kappa падают

Акции бумажной и упаковочной компании WestRock выросли на 6% накануне торгов после объявления о планах по слиянию с дублинской компанией Smurfit Kappa. Напротив, в ответ на эту новость акции Smurfit Kappa упали более чем на 8%.

Акции Apple выросли в преддверии презентации iPhone

Акции Apple немного выросли перед звонком, предшествовавшим долгожданному запуску iPhone. Мероприятие, запланированное на 1:XNUMX по восточному времени, вызвало ажиотаж и ажиотаж среди энтузиастов технологий и инвесторов.

Bank of America модернизирует акции Cintas

Премаркетинговые торги Cintas выросли на 1% после повышения рейтинга покупки от Bank of America. Это повышение происходит на фоне увеличения вероятности сценария мягкой посадки экономики, что подчеркивает позитивный прогноз для акций.

Прибыль магазинов Casey's General Stores превзошла ожидания

Акции розничной торговли Casey's General Stores выросли на 4% на премаркете после превышения ожиданий прибыли за последний квартал. Компания сообщила о прибыли в размере $4.52 на акцию, превысив ожидаемые $3.36 на акцию. Хотя выручка немного не оправдала ожиданий, инвесторы по-прежнему воодушевлены положительным отчетом о прибыли.

Geron получает обновление от Goldman Sachs

Акции Geron, занимающейся лечением рака крови, выросли на 5% накануне торгов после повышения рейтинга покупки от Goldman Sachs. Повышение произошло в преддверии запуска препарата Geron в 2024 году, что может привести к значительному росту акций компании: аналитики прогнозируют потенциальное увеличение до 70%.

источники:

– ЛСЭГ

– Набор фактов

- Reuters