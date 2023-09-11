Промышленный индекс Dow Jones растет по мере роста Tesla и Qualcomm

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.3%, или 88 пунктов, индекс Nasdaq — на 1.2%, а индекс S&P 500 — на 0.7%. Tesla пережила значительный рост: ее акции выросли более чем на 10% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг компании до избыточного с равного. Модернизация была основана на потенциальном влиянии суперкомпьютера Tesla Dojo, который может обрабатывать данные с транспортных средств для обучения моделей искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что Dojo может увеличить стоимость предприятия Tesla до 500 миллиардов долларов за счет более быстрого внедрения «роботакси» и сетевых услуг.

Производитель чипов Qualcomm также показал хорошие результаты: цена его акций выросла на 4%. Это произошло после того, как компания расширила сделку по поставке Apple модемов 5G для своих iPhone до 2025 года. Сроки заключения сделки являются стратегическими, поскольку Apple, как ожидается, представит новый iPhone 15 на предстоящем мероприятии по презентации. По оценкам Уэдбуша, четверть из 1.2 миллиарда пользователей Apple не обновляли свои iPhone в течение четырех лет, что дает Apple возможность поднять цены на модели iPhone 15 Pro и Max.

Disney и Charter Communications разрешили спор по поводу платы за кабельное телевидение, позволив клиентам кабельного телевидения Charter снова получить доступ к нескольким каналам, принадлежащим Disney. Соглашение также предоставляет некоторым клиентам Spectrum доступ к приложениям Disney+ и ESPN+ с рекламной поддержкой. Это позитивное событие повысило настроения инвесторов в такие акции СМИ, как Fox Corp Class A, Paramount и Warner Bros Discovery Inc.

Среди других новостей: JM Smucker заключил сделку по приобретению Hostess Brands по цене 34.25 доллара за акцию, оценив последнюю примерно в 5.6 миллиарда долларов. Хотя акции JM Smucker упали на 6%, акции Hostess подскочили на 19% до нового 52-недельного максимума. JM Smucker одержал победу над конкурентами General Mills в тендерной войне за Hostess Brands.

В целом на фондовом рынке наблюдались положительные изменения, обусловленные модернизациями, крупными сделками, разрешением споров и запуском стратегических продуктов.

Определения:

– Промышленный индекс Доу-Джонса: индекс фондового рынка, который измеряет динамику акций 30 крупных компаний, акции которых котируются на фондовых биржах США.

– S&P 500: индекс фондового рынка, который отслеживает результаты деятельности 500 крупных компаний, акции которых котируются на фондовых биржах США.

– Nasdaq: индекс фондового рынка, включающий около 3,000 акций, торгуемых на бирже Nasdaq, известной своими технологически ориентированными компаниями.

– Tesla: компания по производству электромобилей и экологически чистой энергии.

– Qualcomm Incorporated: транснациональная компания по производству полупроводников и телекоммуникационного оборудования.

– Apple: технологическая компания, известная своей бытовой электроникой, программным обеспечением и услугами.

– Дисней: многонациональный конгломерат развлечений и СМИ.

– Charter Communications: телекоммуникационная и медиакомпания.

– JM Smucker: компания по производству продуктов питания и напитков, известная своими различными потребительскими брендами.

– Hostess Brands: компания по производству закусочных тортов и выпечки.

– General Mills: транснациональная компания по производству продуктов питания.

источники:

– Примечание клиента Morgan Stanley

– Анализ Уэдбуша