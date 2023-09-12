Steam празднует 20-летие: от противоречий к доминированию в игровой индустрии

Steam, популярная платформа цифрового распространения видеоигр, отмечает свое 20-летие. Запущенный 12 сентября 2003 года, Steam первоначально столкнулся с негативной реакцией со стороны компьютерных геймеров, которые увидели в нем угрозу для браузеров многопользовательских серверов и физических дисков. Однако выпуск Half-Life 2 от Valve, для игры в который требовался Steam, оказался огромным успехом и проложил путь к доминированию Steam в отрасли.

Несмотря на первоначальный скептицизм, издатели игр в конце концов признали ценность Steam и его обширной базы пользователей. Сегодня такие крупные издатели, как EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix и даже Blizzard, признали Steam де-факто игровой платформой для ПК. Даже Epic Games с ее Epic Games Store изо всех сил пытается конкурировать с темпами Steam, несмотря на то, что раздает миллионы долларов на бесплатные игры.

Конечная цель Valve в отношении Steam заключалась в том, чтобы предоставить любому разработчику игр платформу, позволяющую напрямую обращаться к своим игрокам и расширять свою аудиторию. За прошедшие годы Steam стал популярной платформой для поиска инди-игр, предлагая удобное место для покупки и запуска игр с постоянными продажами и новыми функциями.

Во время пандемии популярность Steam резко возросла: в январе в систему одновременно вошли 10 миллионов игроков. Кроме того, недавний анонс игровой консоли Steam Deck от Valve привнес новый интерес в платформу и улучшил ее пользовательский интерфейс.

Когда Steam отмечает свое 20-летие, он превратился из спорного инструмента DRM в любимый игровой дом для миллионов геймеров на ПК. Несмотря на первые трудности, Steam стал символом процветающей цифровой дистрибуции в игровой индустрии.

Источник: The Verge Шона Холлистера.