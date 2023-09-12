Государства полагаются на программу доступных подключений для преодоления цифрового разрыва

Штаты по всей территории Соединенных Штатов работают над сокращением цифрового разрыва, реализуя планы цифрового равенства, которые направлены на обеспечение доступного широкополосного доступа для всех жителей. Одним из ключевых инструментов, на которые полагаются штаты, является Программа доступного подключения (ACP), инициатива, созданная Федеральной комиссией по связи (FCC) с целью помочь домохозяйствам с низкими доходами позволить себе услуги широкополосной связи.

Луизиана лидирует по количеству зачисленных в ACP: в программе участвуют более 50 процентов жителей, имеющих право на участие. В своем плане цифрового капитала ConnectLA стремится увеличить число участников ACP до более чем 635,000 980,000 в краткосрочной перспективе и XNUMX XNUMX в долгосрочной перспективе. Аналогичным образом, Монтана рассматривает набор в ACP как важнейшую стратегию решения проблемы дефицита финансовой доступности для своих жителей. Проект Плана цифровых возможностей штата направлен на повышение осведомленности и оказание помощи домохозяйствам, имеющим право на участие в программе ACP.

В Юте, как и во многих штатах, значительная часть населения имеет ограниченный доступ к доступным интернет-услугам. Центр широкополосной связи штата Юта обнаружил, что ACP является наиболее эффективным активом доступности, доступным для жителей. Западная Вирджиния и Вайоминг также признают важность АКТ в достижении цифрового равенства. Западная Вирджиния стремится к 250,000 году привлечь 2028 XNUMX домохозяйств, имеющих право на участие в программе ACP, в то время как Вайоминг работает над расширением участия интернет-провайдеров в программе и повышением осведомленности среди домохозяйств, отвечающих критериям.

В настоящее время ACP обеспечивает доступный широкополосный доступ более чем 20 миллионам домохозяйств по всей стране. Однако, по оценкам FCC, финансирование программы может закончиться в течение следующего года. В ответ председатель FCC Джессика Розенворсель и 45 членов Конгресса от обеих партий призвали руководство продлить финансирование ACP, чтобы гарантировать, что миллионы американцев не потеряют доступ к широкополосной связи.

Будущее АКТ остается неопределенным, но государства надеются, что политики решат проблему доступности цифрового разрыва и обеспечат финансирование программы. С целью достижения всеобщего широкополосного доступа и преодоления цифрового разрыва штаты рассчитывают на то, что АКТ сделает широкополосную связь доступной для жителей с низкими доходами и предоставит им возможности для образования, здравоохранения и трудоустройства.

Определения:

– Цифровая справедливость: обеспечение того, чтобы все люди и сообщества обладали навыками, технологиями и потенциалом, необходимыми для получения полной выгоды от цифровой экономики.

– Цифровой разрыв: разрыв между отдельными людьми и сообществами, имеющими доступ к информационным и коммуникационным технологиям и их использованием, и теми, у кого их нет.

источники:

– Бентонский институт широкополосной связи и общества [URL-адрес не указан]

– Закон о консолидированных ассигнованиях, 2021 г. [URL-адрес не указан]

– Федеральные рекомендации по борьбе с бедностью [URL-адрес не указан]