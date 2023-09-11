Поддержка моддинга для Starfield появится в 2023 году, говорит Тодд Ховард

Директор игры Тодд Ховард подтвердил, что официальные инструменты для моддинга Starfield, весьма успешной ролевой игры с открытым космосом, разработанной Bethesda Game Studios, будут доступны в 2023 году. В интервью японскому изданию Famitsu Ховард выразил важность модов для студии. и заверил фанатов, что поддержка модов будет существенно реализована.

Bethesda Game Studios имеет опыт внедрения поддержки моддинга для своих игр после их первого выпуска. Например, Fallout 4 получила официальную поддержку модов через год после запуска. Ховард подтвердил во время Reddit AMA в ноябре 2021 года, что Starfield будет следовать той же схеме, выполнив обещание студии обеспечить полную поддержку модов для игры.

Сообщество моддеров было важной частью игр Bethesda на протяжении последних двух десятилетий, и Ховард выразил признательность за их вклад. Он надеется, что все больше моддеров превратят свою страсть в карьеру, и верит, что предстоящая поддержка модов для Starfield позволит создателям сделать именно это.

Starfield добилась невероятного успеха с момента своего выпуска 6 сентября для ПК и консолей Xbox. Игра собрала более шести миллионов игроков, пиковое число одновременных игроков в Steam превысило 330,000 XNUMX, что превзошло рекорд, установленный The Elder Scrolls V: Skyrim. Однако следует отметить, что Starfield доступен через Xbox Game Pass, что, возможно, способствовало большому количеству игроков.

Источник: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA.

Определения:

– Инструменты для моддинга: программные инструменты, предоставляемые разработчиками игр, которые позволяют пользователям изменять или настраивать аспекты игры, такие как графика, игровая механика и пользовательский интерфейс.

– Поддержка модов: реализация и доступность инструментов моддинга для игры, позволяющих игрокам создавать модификации и делиться ими.

– Одновременные игроки: количество игроков, одновременно активно играющих в игру.

Примечание. Эта статья представляет собой краткое изложение и не содержит оригинального контента из исходной статьи.