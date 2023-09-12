Понимание физики, лежащей в основе вирусной картофельной вырезки Starfield

На прошлой неделе вирусным стал видеоролик, на котором игрок Starfield запихивает 20,000 XNUMX картофелин в кабину своего корабля. Хотя дерзость такого подвига привлекла внимание, настоящая привлекательность заключается в том, что у всего этого картофеля «есть физика». Но что значит «иметь физику»? Почему людей так удивляет куча кувыркающейся картошки в игре об освоении космоса?

Чтобы понять это явление, мы обратились к нескольким разработчикам игр. Никита Лужанский, разработчик Unreal Engine, объяснил, как в играх рассчитываются столкновения между объектами. По сути, когда два объекта сталкиваются в реальной жизни, в игру вступает физика. Однако в виртуальных пространствах компьютерам требуется время, чтобы рассчитать физику каждого задействованного объекта. Чем больше объектов в миксе, тем больше вычислений требуется, что усложняет задачу.

Лужанский также подчеркнул, что игры работают с определенной частотой кадров, например 60 кадров в секунду (fps). В течение каждой секунды игровой движок обрабатывает входные данные, применяет их к игровому миру, рассчитывает взаимодействия объектов и отображает изображение на экране. Чем больше объектов, тем больше проверок необходимо выполнить движку для реалистичного взаимодействия. Однако превышение верхнего предела частоты кадров может привести к замедлению игры, что нежелательно для игроков.

Расчет движения объекта в игре предполагает использование нескольких алгоритмов для расчета небольших движений между тиками или интервалами времени. Учитываются такие факторы, как ускорение, скорость и столкновения. Для достижения реалистичных столкновений сотен или тысяч объектов требуется эффективный и быстрый код.

Гениальность зажима для картофеля Starfield заключается в том, что, несмотря на то, что 20,000 20,000 картофелин сталкиваются друг с другом, с полом и движущейся дверью, они ведут себя как настоящий картофель. Лиам Тарт, ведущий художник Unknown Worlds, объясняет, что, хотя картофель может казаться неподвижным, на самом деле он всегда имитирует физику. Обычно, когда объекты находятся в непосредственной близости, столкновения вызывают подпрыгивание и раскачивание, но картошка в зажиме плавно движется только тогда, когда дверь открывается. Суметь смоделировать более XNUMX XNUMX картофелин без значительного снижения частоты кадров — впечатляющий подвиг.

Меган Фокс, основатель Glass Bottom Games, далее подчеркивает потенциальные проблемы, которые могли возникнуть в результате этой симуляции. Она объясняет разницу между физикой процессора, которая работает на компьютере, и физикой графического процессора, которая работает на видеокарте. В то время как физика графического процессора больше подходит для автономного моделирования, физика процессора лучше подходит для интерактивного моделирования, включающего взаимодействие игроков. Тот факт, что симуляция картофеля была достигнута с использованием физики процессора, добавляет клипу впечатляющего характера.

В заключение, вирусный ролик о картофеле Starfield демонстрирует тонкости физического моделирования в играх. Огромное количество задействованных картофелин представляло проблему с точки зрения вычислительной мощности и оптимизации кода. Тот факт, что картофель вёл себя как настоящий картофель, несмотря на свою виртуальную среду, делает этот клип поистине умопомрачительным.

источники:

– Джон Линнеман из Digital Foundry, цитируется в исходной статье.

– Никита Лужанский, разработчик Unreal Engine в Pingle Studio.

– Лиам Тарт, ведущий художник Unknown Worlds

– Меган Фокс, основательница Glass Bottom Games [интервью IGN]