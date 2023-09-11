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Starfield установила рекорд крупнейшего запуска игры Bethesda

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
Starfield установила рекорд крупнейшего запуска игры Bethesda

Starfield, долгожданная космическая ролевая игра от Bethesda, замечательно вошла в игровой мир. С момента выхода 31 августа игра собрала более 6 миллионов игроков, что сделало ее крупнейшим запуском в истории Bethesda. Его популярность привела к впечатляющим первоначальным объемам продаж: Starfield доминирует как в цифровых, так и в физических продажах.

В Steam игра в настоящее время занимает второе место в мировом чарте продаж, сразу после многолетнего чемпиона Counter Strike: Global Offensive. Хотя в Starfield одновременно играют около 200,000 4 человек по сравнению с миллионом в CS:GO, она превзошла по количеству игроков другие знаковые ролевые игры Bethesda, такие как Skyrim, Fallout XNUMX и The Elder Scrolls Online.

Успех Starfield не ограничивается цифровой сферой. В Великобритании игра заняла первое место в чарте физических продаж, обогнав такие игры, как Hogwarts Legacy и Mario Kart 8 Deluxe. Кристофер Дринг, глава GamesIndustry.Biz, высоко оценил достижение Starfield и сравнил ее физический запуск с Diablo 4, которая стала большим цифровым хитом.

Несмотря на то, что в Starfield можно играть бесплатно владельцам Xbox и ПК с подпиской Game Pass, некоторые фанаты охотно покупают игру, чтобы поддержать Bethesda Studios и обеспечить ее дальнейший успех. Один игрок выразил причины покупки цифровой версии, заявив, что финансовая поддержка игры приведет к увеличению количества контента и поддержки со стороны разработчиков.

Хотя Bethesda не раскрыла официальные данные о продажах, показатели Starfield указывают на хороший старт игры. Поскольку игровое сообщество с нетерпением ждет новых обновлений, кажется, что Starfield прочно зарекомендовала себя как монументальный релиз для Bethesda.

источники:
— Глобальный чарт продаж Steam.
– ветка GamesIndustry.Biz в Твиттере

By Вики Ставропулу

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