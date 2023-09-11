Starfield от Bethesda Game Studios предлагает захватывающий опыт перестрелок в невесомости

Bethesda Game Studios получила похвалу за боевую механику в Starfield, а критики отметили, что ее оружие кажется тяжелым, точным и мощным. Значительное улучшение по сравнению с лёгким оружием из серии Fallout. Тем не менее, выдающейся особенностью является возможность в начале игры принять участие в захватывающей перестрелке в невесомости, которая демонстрирует боевую систему игры в лучшем виде.

[СПОЙЛЕР: ниже подробно описывается побочный квест на космической станции Альмагест в Звездном поле.]

Выполняя квестовую линию «Богомол» на пути с Альфы Центавра, я обнаружил звездную систему Олимп и встретил, казалось бы, обычную радиальную космическую станцию ​​​​рядом с планетой Несой, называемую «Глаз». Однако, когда я попытался связаться со станцией, ответа не последовало, что вызвало обеспокоенность.

Поднявшись на станцию, я оказался в очаровательном невесомом коридоре, ориентируясь исключительно по струям на рюкзаке. Заглянув в окно, я заметил обломки, плавающие внутри пустой космической станции, что указывало на то, что что-то пошло не так. Внезапно мимо пролетел космонавт, сигнализируя о начале интенсивной перестрелки. На уровне ниже разразился хаос.

Среда невесомости способствует агрессивному игровому процессу: только декоративная решетка отделяет игроков от полчищ врагов. Использование реактивного ранца имеет решающее значение для быстрого сокращения дистанции и изоляции отдельных противников. Гранаты и дробовики эффективны для рассеяния хорошо скоординированной группы противника, которая умело использует укрытия в своих интересах. Близость действия к шлюзу усиливает интенсивность встречи, и к действию присоединяются даже искусственные спутники, такие как робот Васко.

Больше всего меня впечатлила исключительная физическая система. Bethesda успешно реализовала эффекты тряпичной куклы, адаптированные для боя в невесомости, что привело к визуально ошеломляющим и динамичным движениям трупов, которые могут даже обеспечить временное укрытие.

В заключение отметим, что космическая станция «Альмагест» предоставляет выдающуюся возможность в начале игры испытать азарт боя в невесомости в Звездном поле. Если вы еще не исследовали его, обязательно возьмите с собой свое любимое оружие и создайте надежную точку сохранения. Вам захочется переиграть эту перестрелку несколько раз, чтобы в полной мере оценить боевую систему игры.

Помните, сражаясь в невесомости, имейте в виду, что ворота противника опущены.

Определения:

– Невесомость: состояние невесомости, испытываемое объектами и людьми, когда они подвергаются минимальной гравитационной силе или ее отсутствию.

– Перестрелка: напряженная стычка или конфликт с применением огнестрельного оружия.

– Механика боя: системы и правила, регулирующие внутриигровые бои, включая механику оружия, движения и тактику.

источники:

– Полигон: https://www.polygon.com/reviews/123

– Игровая студия Bethesda: https://bethesda.net/