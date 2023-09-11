Starfield превзошла рекорд Skyrim по числу одновременных игроков в Steam

Starfield, долгожданная космическая игра от Bethesda, продолжает бить рекорды с момента своего выпуска. Игра теперь превысила пиковое количество одновременных игроков Skyrim в Steam, достигнув 330,723 287,411 игроков одновременно. Это число превышает рекорд Skyrim в 2011 XNUMX одновременных игроков, установленный еще в XNUMX году.

Стоит отметить, что эти цифры основаны только на игроках Steam, поскольку Starfield также доступен на ПК через Game Pass и на консолях Xbox. Глава Xbox Фил Спенсер ранее объявил, что 7 сентября Starfield уже собрала более миллиона игроков на всех платформах.

Хотя запуск Starfield считается более масштабным, чем любая игра Fallout на сегодняшний день, он по-прежнему отстает от количества одновременных игроков, достигнутого Fallout 4 в 2015 году. Во время выпуска Fallout 4 достигла пика в почти 473,000 76 одновременных игроков. Тем не менее, Starfield работает значительно лучше, чем Fallout 32,982, который в 2020 году достиг максимума в XNUMX XNUMX игрока.

Несмотря на то, что Starfield не превзошла по количеству одновременных игроков другие популярные ролевые игры, такие как Baldur's Gate 3, Starfield заняла пятое место в рейтинге самой популярной игры в Steam. В настоящее время он находится за PUBG: Battlegrounds, Baldur’s Gate 3, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Успех Starfield с момента ее запуска демонстрирует высокий уровень ожидания и интереса к игре. Поскольку игроки продолжают исследовать необъятный космос в этой захватывающей ролевой игре, будет интересно посмотреть, как она поведет себя по сравнению с другими популярными играми в будущем.

Источники: комментарии разработчиков, записи SteamDB.