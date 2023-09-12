Звездное поле: упущенная возможность в освоении космоса

В долгожданной научно-фантастической игре Bethesda Starfield игроки оказываются в разочаровывающем опыте, который не соответствует своему потенциалу. Несмотря на многочисленные недостатки, «Старфилд» — это не катастрофа, а, скорее, упущенная возможность полностью охватить свой уникальный космический мир.

Одна из главных проблем Starfield заключается в том, что она идет по знакомой почве, а не предлагает что-то действительно инновационное. Это похоже на смесь предыдущих игр Bethesda, Skyrim и Fallout, с добавленной сверху космической темой. Аспект исследования космоса в игре является второстепенным из-за ограниченных возможностей полета и отсутствия интересных открытий на планетах.

В отличие от предыдущих игр об освоении космоса, в которых космос и поверхность планет плавно сочетаются, в Starfield эти два элемента разделены кат-сценами и загрузочными экранами. Этот ограничительный выбор дизайна уменьшает ощущение свободы и азарта, которые могла бы предложить игра.

Более того, миссии в Starfield страдают от утомительной игровой механики и повторяющихся задач. Система передвижения и бой посредственные, а искусственный интеллект союзников смехотворно слаб. Хотя побочные квесты демонстрируют некоторое разнообразие и непредсказуемость, общее написание и характеристики персонажей неудовлетворительны, что приводит к банальным диалогам и неинтересным взаимодействиям.

Несмотря на эти недостатки, у Starfield есть некоторые положительные стороны. Сеттинг игры с уникальным сочетанием «Одиннадцати друзей Оушена» и романа Агаты Кристи создает интригующий фон. Однако отсутствие интерактивности и ограниченный выбор делают эти моменты скучными и скучными.

В целом, неспособность Starfield полностью посвятить себя исследованию космоса, а также неудовлетворительное исполнение игрового процесса и повествования не позволяют ему полностью раскрыть свой потенциал. Хотя игра по-прежнему может понравиться поклонникам предыдущих игр Bethesda, в конечном итоге она не обеспечивает того инновационного и захватывающего опыта, на который многие надеялись.

источники:

– Звездное поле от Bethesda: упущенная возможность в освоении космоса