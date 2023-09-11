По словам Тодда Ховарда, руководителя разработки Bethesda, Starfield получит официальную поддержку модов в 2024 году. Хотя конкретная дата выпуска не указана, Ховард намекнул, что поддержка модов, скорее всего, будет реализована через Creation Kit, который ранее использовался для Fallout. 4 и The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Поддержка модов позволяет игрокам модифицировать и настраивать игру, расширяя ее возможности. Ховард отметил: «Как только моды будут поддерживаться, вы сможете делать практически всё, как и в наших предыдущих играх. Поддержка модов будет доступна в следующем году, и мы тоже любим моды, поэтому пойдем ва-банк».

Creation Kits для Fallout 4 и Skyrim предоставили игрокам те же инструменты, которые Bethesda использовала для создания игр. Это позволило с большей легкостью разрабатывать более продвинутые моды. Логично предположить, что версия Creation Kit от Starfield выйдет через год после запуска игры, аналогично срокам выпуска ее предшественников.

Несмотря на отсутствие официальной поддержки модов, игроки уже создали для Starfield множество модов. Они варьируются от причудливых и нетрадиционных творений до более практичных дополнений, таких как поддержка DLSS и ползунок поля зрения. Игроки даже разработали мод, исправляющий то, что IGN назвал «шокирующе плохой» системой управления запасами.

Хотя установка неофициальных модов может привести к отключению достижений в игре, преданные моддеры нашли способы обойти это ограничение. Они внесли изменения, чтобы восстановить возможность зарабатывать достижения даже с установленными модами.

Для получения дополнительной информации о том, как устанавливать моды для Starfield и других аспектах игры, IGN предлагает подробное руководство по Starfield. Кроме того, фанаты смогут изучить новые товары Starfield, доступные в магазине IGN.

В обзоре IGN Starfield получила оценку 7/10 с похвалой за обширные ролевые квесты и приятные бои. Несмотря на трудности, привлекательность игры остается высокой.

Определения:

– Поддержка модов: функция, которая позволяет игрокам модифицировать и настраивать игру, добавляя или изменяя элементы.

– Creation Kit: набор инструментов, предоставленный Bethesda, который позволяет игрокам разрабатывать моды, используя ресурсы и функции игры.

источники:

- Famitsu (перевод IGN)

- IGN