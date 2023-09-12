Нереальная нехватка собак в Starfield: фанаты хотят своих пушистых друзей

Starfield, последняя популярная игра от Bethesda, получила как похвалу, так и критику. Однако один аспект, который вызывает недоумение даже у поклонников игры, — это отсутствие собак. Пользователь Reddit u/Hbimajorv выразил свое недовольство, заявив, что отсутствие собак — самая нереальная часть Starfield.

Согласно описанию предмета в игре, некоторые породы собак считаются вымершими. Это объяснение заставило фанатов предположить, что всех кошек и собак постигла одна и та же участь. u/Hbimajorv утверждает, что это нереально, поскольку люди всегда делали все возможное, чтобы защитить своих питомцев и позаботиться о них, даже в тяжелых обстоятельствах.

Поклонники в комментариях согласились с u/Hbimajorv, заявив, что отсутствие домашних животных испортило им погружение. Они считают, что у игроков должна была быть возможность спасти собак от вымирания, учитывая прочную связь между людьми и их четвероногими товарищами.

Интересно, что, хотя отсутствие собак вызывает серьезную обеспокоенность, некоторые фанаты также заметили отсутствие кошек в Старфилде. Ранние маркетинговые материалы с участием кошек привели к предположениям, что они, возможно, были полностью вырезаны из игры.

В заключение отметим, что отсутствие собак в Старфилде является предметом разногласий среди фанатов. Многие считают это нереальным, учитывая связь между людьми и их домашними животными. Хотя игра предлагает объяснение их отсутствия, она не удовлетворяет желанию фанатов иметь своих пушистых друзей рядом с ними в виртуальной вселенной.

источники: Реддит, Бетесда.