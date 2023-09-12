Starfield: Руководство по взлому замков с помощью Digipicks

Bethesda внесла существенные изменения в механику взлома в своей будущей игре Starfield. Ушли в прошлое традиционные тумблерные и штифтовые замки, к которым мы привыкли в ролевых играх. Вместо этого они представили новые модные цифровые замки. Если вам трудно адаптироваться к этому новому методу открытия дверей и кражи ценных вещей, не волнуйтесь. У нас есть краткое руководство, которое поможет вам.

Как взламывать замки

В Starfield взлом замков предполагает вставку ключей в круглые замки с определенным количеством промежутков, которые вам необходимо заполнить правильным ключом. На вашем экране справа отображаются доступные клавиши, каждая из которых имеет разное количество контактов. Слева вы увидите сам замок: более сложные замки требуют большего количества колец по сравнению с более простыми.

Чтобы облегчить взлом замков, рекомендуется сосредоточиться на повышении уровня навыка безопасности на ранних этапах игры. Это приведет к тому, что замки будут подсвечены синим цветом, когда вы наведете курсор на подходящие к ним ключи. Таким образом, вы сможете легко определить, какие ключи подходят для каждого уровня колец замка.

Пытаясь взломать замок, вы можете обнаружить ключи, которые подходят только к одному слою или уровню замка, в то время как другие могут работать с несколькими слоями. Ваша цель — вращать и вставлять клавиши, чтобы заполнить все пробелы и постепенно удалять слои.

Взлом замков в Starfield требует большего обдумывания и планирования по сравнению с традиционными тумблерными замками в предыдущих играх Bethesda. Не используйте ключи, которые вам понадобятся позже, только потому, что они соответствуют слою, на котором вы сейчас находитесь. Лучше всего начать с клавиш, у которых больше контактов, поскольку они часто имеют более конкретное расположение. Ключи с меньшим количеством контактов имеют более широкий спектр применения.

Если вы столкнулись с профессиональным замком, не торопитесь, перебирая доступные ключи и поворачивая их на место. Запишите, какие ключи подходят к каждому слою, прежде чем приступать к их установке на место. Если вы допустили ошибку, вы можете проследить свои действия по слоям, если у вас есть запасные дигипики. Однако, проявив терпение и внимательность, вы сможете разблокировать большинство замков без необходимости повторного отслеживания.

И наконец, полезный совет: спасайте отбросов. Прежде чем пытаться выбрать сундук уровня мастера или дверь, которую вы действительно хотите открыть, сохраните игру. Таким образом, вы сможете перезагрузить компьютер, если ошибетесь. Хотя это может показаться мошенничеством, на просторах космоса никто не услышит, как вы обманываете.

Где найти дигипики

Диджипики можно найти по всему Старфилду. Они разбросаны по базам и вражеским лагерям, а также их можно получить, грабя трупы врагов. Кроме того, если вы обладаете навыками карманной кражи, вы можете приобретать цифровые отмычки у живых врагов. Кроме того, продавцы предлагают дигипики для покупки, обычно за 35 кредитов. Желательно запастись дигипиками, чтобы несколько штук всегда было под рукой. Вы бы не хотели встретить запертый главный сундук глубоко в темнице, не имея возможности открыть его.

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