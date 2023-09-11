В новой космической ролевой игре Starfield появится популярный персонаж Сэм Коу

Сэм Коу, бисексуальный персонаж-компаньон в космической ролевой игре Starfield от Bethesda, быстро стал любимцем игроков. Сэм Коу, которого сыграл актер озвучивания Элиас Туфексис, выделяется своим грубым ковбойским характером и характерным голосом. Туфексис, известный своими ролями Адама Дженсена в играх Deus Ex и Л'ака в Star Trek: Discovery, внес свой творческий вклад в развитие Сэма Коу, сделав его разносторонним и узнаваемым персонажем. Несмотря на негативную реакцию со стороны некоторых консервативных геймеров, Туфексис с гордостью изображал Сэма Коу бисексуалом, подчеркивая важность разнообразия и представительства в играх. Романтические возможности персонажа открыты для игроков любого пола. Туфексис также рассказал, что с самого начала обожал Сэма Коу, поскольку у этого персонажа было много общего с ним самим.

Туфексис также поделился своими мыслями о потенциальном влиянии искусственного интеллекта на индустрию озвучки. Хотя он считает, что ИИ не может полностью заменить реальных актеров, он признает, что он может лишить некоторых ролей и возможностей трудоустройства. Благодаря своему характерному голосу и культовым выступлениям, таким как Сэм Коу, Туфексис чувствует, что большие роли, скорее всего, останутся в безопасности от репликации ИИ. Однако он подчеркивает важность защиты средств к существованию актеров и противодействия несанкционированному использованию их голоса для получения прибыли или продвижения по службе. В целом Туфексис по-прежнему оптимистичен в отношении того, что люди будут продолжать ценить и искать подлинность реальных актерских голосов по сравнению с голосами, генерируемыми искусственным интеллектом.

Источник: Статья

**Определения:**

– РПГ: Ролевая игра.

– Персонаж-компаньон: неигровой персонаж (NPC), который может присоединиться к игроку в качестве компаньона и часто обеспечивает дополнительную поддержку или сюжетную линию в игре.

– Актер озвучивания: исполнитель, который озвучивает персонажей видеоигр, анимации и других средств массовой информации.

– Бисексуал: его привлекают как мужчины, так и женщины.

– Обратная реакция: Негативная или враждебная реакция.

– Репрезентация: изображение или изображение широкого круга людей или групп в средствах массовой информации, таких как игры, для отражения и включения различных личностей и опыта.

источники:

– [Статья о Starfield от Bethesda](example.com/source1)

– [Твиттер Элиаса Туфексиса] (example.com/source2)