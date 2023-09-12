Spotify представляет персонализированный плейлист «дневной список», который адаптируется к вашему настроению

Spotify продолжает расширять свою коллекцию персонализированных плейлистов, представив новейшую функцию — дневной список. Этот постоянно развивающийся плейлист создан с учетом вашего настроения в течение дня и предлагает уникальные впечатления от прослушивания, адаптированные для каждого пользователя.

Daylist — это постоянно обновляемый плейлист, призванный удовлетворить «каждую вашу версию». Плейлист обновляется несколько раз в день, включая новые треки и названия на основе вашего исторического взаимодействия с приложением Spotify.

Например, если вы обычно слушаете веселую и веселую музыку по утрам, дневной список может предложить плейлист под названием «Поп-музыка в спальне ранним утром». Помимо этих необычных субтитров, вы можете ожидать открытия новых треков и обновленного названия при каждом обновлении плейлиста.

Эта новая функция основана на понимании Spotify музыкальных метаданных, которое позволило запустить нишевые миксы в начале этого года. Нишевые миксы позволяли пользователям вводить определенные действия, атмосферу или эстетику, чтобы получить взамен индивидуальный плейлист. С помощью дневного списка Spotify объединяет эти «вибрации» с вашими данными об использовании Spotify, чтобы создать универсальный плейлист, который демонстрирует вашу любимую музыку в течение дня.

Плейлист часто обновляется, включая «нишевую музыку и микрожанры», которые вы обычно транслируете в определенное время дня и недели. Кроме того, графика дневного списка адаптируется к времени суток, переходя от ярко-желтоватого оттенка утром к цветам заката вечером и к более темному черному для ночного прослушивания.

Более того, дневной список имеет встроенную функцию обмена, предназначенную для социальных сетей. Пользователи могут легко поделиться готовым снимком экрана, персонализированной наклейкой или настраиваемой картой обмена, чтобы продемонстрировать свой ежедневный список друзьям и подписчикам. Список воспроизведения также можно сохранить в библиотеке пользователя для удобного доступа.

Daylist запускается как для бесплатных, так и для премиум-пользователей на англоязычных рынках, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Ирландию. Spotify планирует в ближайшие месяцы расширить доступность для большего числа пользователей по всему миру.

источник:

– Spotify (конкретный URL-адрес не указан)