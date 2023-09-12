Представляем дневной список Spotify: ваш личный саундтрек на день

Spotify недавно представил новую функцию под названием Daylist, которая превращает ваш день в тщательно подобранный плейлист. С Daylist у вас теперь может быть идеальный саундтрек, который будет сопровождать ваши повседневные дела. Вот все, что вам нужно знать об этом инновационном инструменте.

Daylist создан для того, чтобы сделать прослушивание музыки более приятным, адаптируя плейлисты к конкретным моментам в течение дня. Независимо от того, начинаете ли вы утреннюю рутину, собираетесь на работу, ходите в спортзал или отдыхаете перед сном, Daylist Spotify может стать идеальным музыкальным фоном.

Чтобы найти свой ежедневный список, просто откройте приложение Spotify и перейдите в раздел «Сделано для вас». Здесь вы найдете коллекцию плейлистов, настроенных в соответствии с вашими уникальными предпочтениями и привычками. Дневной список будет отображаться вместе с другими вашими персонализированными плейлистами, что сделает его легко доступным.

Что отличает Daylist от других плейлистов, так это его способность адаптироваться в зависимости от ваших привычек прослушивания и времени суток. Алгоритмы Spotify учитывают такие факторы, как ваши любимые жанры, недавно воспроизведенные треки и историю прослушивания, чтобы создать индивидуальный плейлист, отражающий ваше настроение и действия для каждого конкретного временного интервала.

Daylist также дает вам возможность дополнительно настроить качество прослушивания. Вы можете вручную добавлять или удалять песни из плейлиста, гарантируя, что каждый трек идеально соответствует вашему вкусу и настроению.

В целом, Daylist Spotify — это интересное дополнение к платформе потоковой передачи музыки, предоставляющее пользователям персонализированный саундтрек, который будет сопровождать их день. Независимо от того, являетесь ли вы жаворонком, полуночником или кем-то средним, теперь вы можете наслаждаться идеальным плейлистом, который идеально соответствует вашему образу жизни.

источники:

– https://www.mailonline.com/article-spotify-daylist-your-personal-soundtrack.html