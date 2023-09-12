По слухам, в iPhone 15 Pro будет кнопка действия вместо выключения звука

Ожидается, что предстоящий флагманский смартфон Apple, iPhone 15 Pro, будет иметь кнопку «Действие» вместо переключателя отключения звука, согласно просочившемуся изображению, которое появилось в сети всего за несколько часов до официального дебюта телефона вместе с iPhone 15 Pro Max на презентации Apple «Wonderlust». событие. На просочившемся изображении, опубликованном известным производителем чехлов для смартфонов, изображена третья кнопка над регулятором громкости, заменяющая традиционный переключатель отключения звука, который Apple уже много лет использует на своих iPhone.

Этот слух согласуется с предыдущими сообщениями о том, что модели Pro линейки iPhone 15 будут оснащены кнопкой действия, аналогичной Apple Watch Ultra, выпущенной в прошлом году. Производитель чехлов Spigen, похоже, подтвердил существование этой новой кнопки, поделившись изображением чехла для смартфона, в котором она есть.

Это не первый случай утечки информации о кнопке «Действие». В июне на Weibo были опубликованы изображения защитных чехлов для iPhone 15 Pro, демонстрирующие третью кнопку над клавишами регулировки громкости. Хотя Apple не делала никаких официальных заявлений об этой новой аппаратной функции, источники указывают, что кнопка «Действие» будет программируемой, что позволит пользователям выполнять различные задачи, такие как переключение режимов фокусировки, активация специальных возможностей, использование фонарика или запуск камеры.

Более подробная информация о кнопке «Действие» и других функциях iPhone 15 Pro будет раскрыта во время презентации Apple «Wonderlust», которая начнется сегодня вечером. Чтобы быть в курсе мероприятия и его анонсов, вы можете посетить Gadgets 360.

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