CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

По слухам, в iPhone 15 Pro будет кнопка действия вместо выключения звука

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
По слухам, в iPhone 15 Pro будет кнопка действия вместо выключения звука

Ожидается, что предстоящий флагманский смартфон Apple, iPhone 15 Pro, будет иметь кнопку «Действие» вместо переключателя отключения звука, согласно просочившемуся изображению, которое появилось в сети всего за несколько часов до официального дебюта телефона вместе с iPhone 15 Pro Max на презентации Apple «Wonderlust». событие. На просочившемся изображении, опубликованном известным производителем чехлов для смартфонов, изображена третья кнопка над регулятором громкости, заменяющая традиционный переключатель отключения звука, который Apple уже много лет использует на своих iPhone.

Этот слух согласуется с предыдущими сообщениями о том, что модели Pro линейки iPhone 15 будут оснащены кнопкой действия, аналогичной Apple Watch Ultra, выпущенной в прошлом году. Производитель чехлов Spigen, похоже, подтвердил существование этой новой кнопки, поделившись изображением чехла для смартфона, в котором она есть.

Это не первый случай утечки информации о кнопке «Действие». В июне на Weibo были опубликованы изображения защитных чехлов для iPhone 15 Pro, демонстрирующие третью кнопку над клавишами регулировки громкости. Хотя Apple не делала никаких официальных заявлений об этой новой аппаратной функции, источники указывают, что кнопка «Действие» будет программируемой, что позволит пользователям выполнять различные задачи, такие как переключение режимов фокусировки, активация специальных возможностей, использование фонарика или запуск камеры.

Более подробная информация о кнопке «Действие» и других функциях iPhone 15 Pro будет раскрыта во время презентации Apple «Wonderlust», которая начнется сегодня вечером. Чтобы быть в курсе мероприятия и его анонсов, вы можете посетить Gadgets 360.

источники:
– [Источник 1]
– [Источник 2]
– [Источник 3]

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Технологии

Учебные пособия по Procreate: узнайте, как максимизировать свои навыки цифрового искусства

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота
Технологии

Французский надзорный орган приказал Apple отозвать iPhone 12 с рынка из-за высокого уровня электромагнитного излучения

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

#BerokZindagi от Cipla сотрудничает с Pocket Aces для создания увлекательного контента

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Потрясающее зрелище: метеоритный дождь Таурид освещает небо Сент-Винсента

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Хаотические орбиты: непредсказуемость звезд вокруг черной дыры Млечного Пути

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

MChaos запускает инновационный носимый блок питания, теперь на Kickstarter и FansDreams

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Релиз Starfield вызвал рост продаж Xbox Series X|S в Великобритании

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев