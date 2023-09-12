Specialized представляет новый шоссейный велосипед Roubaix SL8 Endurance

Компания Specialized представила последнюю версию своего популярного шоссейного велосипеда Roubaix на выносливость под названием Roubaix SL8. Эта новая модель доступна в различных вариантах спецификации и является преемником Tarmac SL8. Хотя предыдущего Roubaix SL7 не было, компания Specialized хотела выпустить свои топовые модели под тем же именем.

Roubaix был основой модельного ряда Specialized на протяжении почти двух десятилетий благодаря своей раме из углеродного волокна и инновационной технологии подвески Futureshock. Он получил известность, когда Питер Саган одержал на нем победу на гонке Париж-Рубе в 2016 году. Specialized утверждает, что Roubaix SL8 — самый быстрый мотоцикл в категории шоссейных гонок с оптимизированной аэродинамикой, которая устраняет сопротивление на четыре ватта.

Для достижения улучшенной аэродинамики Roubaix SL8 имеет новую форму вилки, измененную конструкцию нижней трубы и опущенные перья сиденья. Компания Specialized также снизила вес рамы на 50 грамм за счет оптимизации структуры углеродного волокна. Геометрия рамы практически не изменилась, за исключением увеличения высоты передней части на 10 мм для установки новой системы подвески Future Shock.

Говоря о Future Shock, Roubaix SL8 представляет совершенно новую платформу Future Shock 3.0. Эта система передней подвески обеспечивает ход 20 мм и регулировку высоты штабеля на 30 мм, повышая комфорт и управляемость. Он поставляется в трех уровнях спецификации и предлагает пять скоростей пружины и дополнительные шайбы предварительной нагрузки для индивидуальной настройки. Топовый агрегат 3.3 оснащен гидравлическим демпфированием для более плавного хода, а агрегаты 3.2 имеют предварительно настроенную компрессию для максимальной плавности хода. Агрегаты 3.1 имеют регулируемую предварительную нагрузку.

Чтобы создать ощущение сбалансированной езды, Specialized разработала подседельный штырь Pavé и конструкцию зажима опущенного подседельного штыря, известную как технология Aftershock. Карбоновое покрытие подседельного штыря снижает удары и вибрацию, одновременно улучшая передачу мощности. По данным Specialized, Roubaix SL8 обеспечивает снижение начальных ударов о руль на 53% по сравнению с другими шоссейными велосипедами.

Roubaix SL8 доступен в семи моделях, причем версия S-Works оснащена группой Sram Red AXS и колесной парой Roval Terra CLX II. Также доступен набор фреймов S-Works для пользовательских сборок. Остальные модели доступны в нескольких вариантах окраски и оснащены компонентами Shimano и Sram.

В целом, Specialized Roubaix SL8 представляет собой значительное обновление аэродинамики, технологии подвески и комфорта езды, что делает его идеальным выбором для велосипедистов, ориентированных на выносливость.

Определения:

– Шоссейный велосипед Endurance: тип шоссейного велосипеда, предназначенный для поездок на дальние расстояния, обеспечивающий комфорт и устойчивость.

– Технология подвески Futureshock: система передней подвески, которая поглощает удары и вибрации, обеспечивая более плавную езду.

– Укладка углеродного волокна: расположение и ориентация листов углеродного волокна внутри композитного материала, что влияет на общую прочность и жесткость рамы.

– Аэродинамика: изучение того, как воздух обтекает объекты, например велосипед, с целью уменьшения сопротивления и улучшения характеристик.

Источники: Специализированные