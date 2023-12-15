Компания по исследованию космоса SpaceX готовится к очередному запуску своих интернет-спутников Starlink с миссией по обеспечению беспрепятственного глобального доступа к мобильным сетям. Ракета Falcon 9 будет нести 21 корабль Starlink и должна быть запущена с калифорнийской базы космических сил Ванденберг. Окно запуска откроется в 12:04 по восточному стандартному времени (0504:9 по Гринвичу; 04:14 XNUMX декабря по местному калифорнийскому времени).

SpaceX сообщила, что этот конкретный запуск включает в себя шесть спутников Starlink с возможностями Direct to Cell. Эти спутники позволят операторам мобильных сетей по всему миру предлагать пользователям возможность отправлять текстовые сообщения, совершать звонки и пользоваться Интернетом из любого места на суше или в прибрежных водах. Эта инновационная технология произведет революцию в доступе к глобальной мобильной сети.

Старт будет транслироваться в прямом эфире на аккаунте SpaceX в X (ранее известном как Twitter) за 15 минут до открытия окна запуска. Если все пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю для вертикальной посадки примерно через 8.5 минут после запуска. Посадка состоится на дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Эта миссия знаменует собой первый запуск и посадку этой конкретной ракеты-носителя, что дополняет успешный послужной список SpaceX. 21 спутник Starlink будет выведен на низкую околоземную орбиту примерно через 62.5 минуты после старта с верхней ступени Falcon 9.

SpaceX находится в авангарде освоения космоса, уделяя особое внимание расширению своей широкополосной мегагруппировки Starlink. В настоящее время сеть SpaceX насчитывает более 5,100 активных спутников и продолжает расти с каждым успешным запуском. В 90 году компания уже выполнила более 2023 орбитальных миссий, включая испытания ракеты Starship Mars следующего поколения.

Этот последний запуск демонстрирует стремление SpaceX предоставлять инновационные технологии, которые улучшают глобальную связь и меняют способы доступа к мобильным сетям.