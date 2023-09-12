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Как найти морских существ в современном кроссворде

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Как найти морских существ в современном кроссворде

Сегодняшний кроссворд, составленный Эллой Дершовиц, имеет остроумную тему, основанную на водных обитателях. Открыватель на 37-Across, «Водный обитатель», служит фонетическим намеком на слова, обведенные в головоломке. Однако это не просто морские существа; Все они — существа, имена которых можно узнать, проследив за формой буквы C сверху вниз, используя буквы в кружочках. Некоторые примеры включают морскую губку и морского ежа. Не торопитесь и посмотрите, сколько морских существ вы сможете идентифицировать!

Разгадывая кроссворд, вы можете столкнуться с некоторыми непростыми подсказками. Например, 15А относится к самой продаваемой японской манге и аниме «НАРУТО». 50А, IDIOM, могут стать проблемой для переводчиков, поскольку они полагаются на образные или устаревшие интерпретации языка. Аналогично, «Наклонные колонны» 16D? относится к OP-EDS, которые являются скорее редакционными, чем архитектурными. Кроме того, 25D подсказывает LACES UP, что нужно сделать, чтобы подготовиться к катанию, а 39D EMPTY SET представляет собой математическую группировку без элементов.

Не волнуйтесь, если у вас возникли проблемы с пятничными головоломками. Кристина Айверсон, редактор головоломок, предлагает информационный бюллетень Easy Mode, который отправляет пятничный кроссворд с более доступными подсказками прямо на ваш почтовый ящик. Таким образом, вы сможете попрактиковаться и постепенно стать более уверенными в решении этих более сложных головоломок. Если вы хотите отправить свой собственный кроссворд в The New York Times, у них есть открытая система подачи, которая позволяет вам отправлять свои головоломки онлайн.

Источник: кроссворд Эллы Дершовиц и информационный бюллетень The New York Times Easy Mode.

By Габриэль Бота

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