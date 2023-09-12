Oppo и Sony объявляют о партнерстве в области двухслойных сенсоров Sony

Oppo и бренд датчиков изображения Sony Lytia недавно заключили стратегическое партнерство с целью внедрения двухслойных датчиков Sony в будущие флагманские устройства Oppo. По словам Оппо, сотрудничество направлено на «открытие следующей эры компьютерной фотографии», хотя конкретная дата выпуска первого устройства, оснащенного этим новым датчиком, не объявлена.

Многослойный CMOS-сенсор Sony ExmorT IMX 888, в котором используется технология двухслойных транзисторных пикселей, дебютировал в начале этого года в Xperia 2 V. В дополнение к этому Sony планирует представить еще два датчика, в которых используется многослойная CMOS-матрица: IMX1 и IMX903.

Ключевым преимуществом многослойной конструкции КМОП-сенсора является разделение слоев транзисторов и фотодиодов. Такое разделение позволяет использовать диоды большего размера, что приводит к улучшению захвата света и улучшению характеристик при слабом освещении. Другой бренд BBK, vivo, ранее этим летом заключил партнерское соглашение с подразделением Sony Lytia для создания своей предстоящей флагманской серии vivo X100, которая также будет оснащена специальными встроенными CMOS-сенсорами Sony.

Это партнерство между Oppo и брендом Sony Lytia означает растущую важность компьютерной фотографии в индустрии смартфонов. Благодаря использованию передовых датчиков изображения смартфоны могут значительно расширить свои возможности фотографирования, особенно в сложных условиях освещения.

Поскольку пользователи все чаще полагаются на свои смартфоны в качестве основного устройства для фотосъемки, такие компании, как Oppo и Sony, постоянно стремятся расширить границы технологий обработки изображений. С помощью новейших двухслойных сенсоров Sony компания Oppo стремится предоставить пользователям еще более исключительные возможности фотографирования на своих будущих флагманских устройствах.

источники:

- Оппо.com

– Бренд датчиков изображения Sony Lytia.