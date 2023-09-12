Новые наушники от индийского технологического стартапа обещают уникальный опыт

Индийский технологический стартап под названием Rapture Innovation Labs разработал пару наушников, которые обеспечивают уникальное качество звука. Наушники Sonic Lamb оснащены запатентованной гибридной акустикой динамиков, которая сочетает в себе воздушную и телесную проводимость, в частности костную проводимость. Хотя технология костной проводимости уже присутствует в некоторых проводных наушниках, среди наушников она встречается реже.

В отличие от традиционных наушников, которые воспроизводят средние и высокие частоты с помощью воздушной проводимости, в наушниках Sonic Lamb используется комбинация динамического аудиодрайвера и гибридного сабвуфера. Это позволяет им воспроизводить басы и более низкие частоты, используя проводимость тела, создавая более захватывающее звучание.

Одной из интересных особенностей наушников Sonic Lamb является диск на наушниках, который позволяет пользователям переключаться между различными режимами звука. Режим «Слушать» сохраняет нейтральную звуковую сигнатуру, а режим «Чувствовать» усиливает басы для быстрой музыки. Режим «Immerse» идеально подходит для таких жанров, как танец и техно, обеспечивая удовлетворительный уровень басов, не затмевая другие частоты. Существует также режим «Чудовище», который обеспечивает еще большую глубину фильмов и динамичных саундтреков.

Несмотря на свой инновационный дизайн, наушники Sonic Lamb имеют несколько недостатков. Амбушюры и оголовье со временем мнутся, а качество и обратную связь физических кнопок можно улучшить. Однако ожидается, что эти проблемы будут решены в будущих розничных подразделениях.

Что касается цены, наушники Sonic Lamb стоят 19,999 15,999 фунтов стерлингов, но существует ограниченное по времени предложение за XNUMX XNUMX фунтов стерлингов. Учитывая их уникальные особенности и ценовой потенциал, эти наушники могут стать привлекательным вариантом для любителей звука.

В целом, наушники Sonic Lamb от Rapture Innovation Labs предлагают впечатляющее качество звука благодаря гибридной акустике динамиков и настраиваемым звуковым режимам. Хотя у них могут быть некоторые незначительные проблемы, они представляют собой уникальную альтернативу традиционным наушникам и могут сформировать будущее технологии наушников.

источники:

– Вишал Матур. «Обзор гибридных наушников Sonic Lamb: индийский технологический стартап переосмысливает качество звука». ХТ Тех. 12 сентября 2023 г.