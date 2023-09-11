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Программа цифрового веб-сайта Kia предоставляет больше возможностей розничным продавцам Kia

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Программа цифрового веб-сайта Kia предоставляет больше возможностей розничным продавцам Kia

Программа цифровых веб-сайтов Kia предлагает розничным продавцам Kia более широкий выбор и гибкость в поиске сертифицированных поставщиков. Участие в этой программе позволяет Sokal, ведущему поставщику решений цифрового маркетинга, предлагать дилерам Kia широкий спектр услуг, включая веб-сайты и различные варианты рекламы.

Одним из ключевых преимуществ программы цифровых веб-сайтов Kia является возможность для розничных продавцов Kia иметь доступ к сертифицированным поставщикам, которые могут помочь им в их цифровом присутствии. Это означает, что дилеры Kia могут положиться на таких поставщиков, как Sokal, которые прошли тщательную проверку и имеют опыт создания эффективных веб-сайтов и реализации стратегий цифрового маркетинга.

Благодаря тому, что компания Sokal стала сертифицированным поставщиком, дилеры Kia теперь могут иметь веб-сайты, адаптированные к их конкретным потребностям. Кроме того, с помощью программы дилеры могут исследовать различные рекламные каналы, такие как платный поиск, программные показы, маркетинг в социальных сетях, маркетинг по электронной почте и SEO, чтобы более эффективно охватить свою целевую аудиторию.

Используя эти рекламные возможности, дилеры Kia могут повысить свою видимость в Интернете, привлечь трафик на свои веб-сайты и привлечь больше потенциальных клиентов. В конечном итоге это способствует увеличению продаж и узнаваемости бренда для розничных продавцов Kia.

Программа Kia Digital Website Program направлена ​​на поддержку розничных продавцов Kia в их усилиях по адаптации к развивающейся цифровой среде. Благодаря акценту программы на предоставлении выбора и гибкости, дилеры имеют больший контроль над своими стратегиями цифрового маркетинга и могут выбирать поставщиков и услуги, которые лучше всего соответствуют их потребностям.

Возможность выбирать сертифицированных поставщиков, таких как Sokal, гарантирует дилерам Kia доступ к высококачественным решениям цифрового маркетинга, которые помогут им преуспеть на современном конкурентном рынке.

Определения:
– Программа Kia Digital Website: программа, которая предлагает розничным продавцам Kia ряд услуг цифрового маркетинга, включая веб-сайты и варианты рекламы.
– Сокал: сертифицированный поставщик программы цифровых веб-сайтов Kia, предлагающий решения цифрового маркетинга для дилеров Kia.

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By Габриэль Бота

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