MTV сотрудничает со Snapchat для голосования на Video Music Awards

MTV сотрудничал с Snapchat, чтобы позволить пользователям голосовать за категорию Video Music Awards с помощью функции Snapchat Lenses. Используя Snap's Camera Kit, развлекательная компания интегрирует возможности дополненной реальности (AR) в церемонию награждения. После того, как три финалиста будут выбраны в категории «Лучший новый артист», пользователи смогут использовать специальную линзу, созданную Saucealitos, чтобы отдать свои голоса, показав пальцами один, два или три сигнала для выбора исполнителя. Хотя остается неясным, окажет ли количество голосов, полученных через Snapchat, существенное влияние на окончательный подсчет, они будут включены в общий подсчет.

В дополнение к функции голосования, MTV также объявило, что AR Moonperson будет появляться во время прямой трансляции POV VMA с селфи, присланными фанатами. Раньше развлекательная компания использовала традиционный метод: люди отправляли селфи через форму перед мероприятием. В этом году пользователи также смогут попробовать эффект AR Moonperson, который проецирует Moonperson в их собственные дома. Выбрав селфи из фотопленки, они смогут увидеть, как Лунный человек плавает вокруг, а его лицо видно в козырьке.

Snapchat, популярный в первую очередь среди возрастной группы от 13 до 24 лет, является идеальной платформой для целевой аудитории MTV. Хотя Snapchat представил VMA прошлого года на своей странице «Истории», это сотрудничество знаменует собой первое официальное партнерство между Snapchat и MTV в рамках церемонии награждения. Snapchat ранее сотрудничал с музыкальными фестивалями, гастролями артистов и спортивными турнирами, чтобы познакомить фанатов с опытом AR.

Snap, материнская компания Snapchat, все больше внимания уделяет брендированным решениям и решениям для камер на основе дополненной реальности для увеличения доходов. В марте компания запустила AR Enterprise Services (ARES), предлагающую такие инструменты, как примерка AR и просмотр продуктов в 3D. В апреле Snap представила продукт AR Mirrors под брендом ARES, позволяющий брендам интегрировать свои технологии в физические пространства. Благодаря сотрудничеству с Live Nation и музыкальными фестивалями Snap продолжает расширять свои возможности AR, чтобы привлекать пользователей инновационными способами.

источники:

- MTV

– Партнерство Snap x MTV