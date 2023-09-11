MTV сотрудничает с Snapchat для интеграции AR-опыта для голосования на Video Music Awards

MTV объединило усилия с Snapchat, чтобы позволить пользователям голосовать за категорию на предстоящей церемонии Video Music Awards (VMA), используя линзы Snapchat на основе AR. Используя комплект камеры Snap, MTV стремится включить в церемонию награждения возможности дополненной реальности (AR).

Как только будут определены три финалиста в категории «Лучший новый артист», пользователи Snapchat получат возможность проголосовать с помощью специальной линзы, созданной Saucealitos. Подчеркнув свой выбор одним, двумя или тремя пальцами, пользователи могут выбрать исполнителя, за которого хотят проголосовать. Хотя остается неясным, какое влияние окажет голосование в Snapchat на окончательный результат, каждый голос имеет значение.

Во время прямой трансляции VMA MTV планирует демонстрировать AR Moonperson с селфи, присланными фанатами, на протяжении всего мероприятия. В качестве ностальгического штриха MTV попросило людей заранее присылать свои селфи в традиционной форме.

Чтобы еще больше привлечь зрителей, люди могут испытать эффект AR Moonperson, проецируя его в свои дома. Выбрав селфи из фотопленки, они смогут увидеть парящего Лунного человека, а в козырьке будет видно их собственное лицо.

Пользователи Snapchat могут получить доступ к этим AR-возможностям, начиная с 11:12 по восточному времени 8 сентября, за несколько часов до начала VMA в XNUMX:XNUMX по восточному времени.

В то время как предыдущие VMA MTV зафиксировали 40.1 миллиона взаимодействий в популярных социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, Snapchat в списке отсутствовал. Однако MTV признало, что Snapchat хорошо подходит для целевой аудитории от 13 до 24 лет.

Это сотрудничество с MTV знаменует собой официальный выход Snapchat на церемонию награждения с использованием комплекта камеры. Ранее Snap сотрудничала с различными музыкальными фестивалями, гастролирующими артистами и спортивными турнирами, чтобы познакомить фанатов с опытом AR. Например, футбольная команда «Лос-Анджелес Рэмс» использовала на стадионе технологию Snapchat для отображения болельщиков на большом экране.

Акцент Snap на фирменных решениях для камер и камер на основе дополненной реальности становится все более очевидным. Помимо сотрудничества с музыкальными фестивалями, компания запустила AR Enterprise Services (ARES), предлагающую такие инструменты, как AR Try-On и просмотр продуктов в 3D. Snap также представила зеркала AR, позволяющие брендам интегрировать свои технологии в физические пространства.

источники:

- MTV

- Щелчок