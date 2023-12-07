Китайские исследователи предлагают квадрокоптер для миссии по возвращению образцов с Марса

Китайские исследователи из Харбинского технологического института предложили новую конструкцию квадрокоптера для миссии по возвращению образцов на Марс, черпая вдохновение из успешного вертолета НАСА Ingenuity Mars. Квадрокоптер, известный как MarsBird-VII, будет оснащен четырьмя роторами и сможет переносить до 100 г марсианского камня на ближайший посадочный модуль.

В отличие от коаксиальной конструкции Ingenuity, квадрокоптер Mars будет использовать роботизированную руку для сбора образцов и доставки их обратно на посадочный модуль. Посадочный модуль, который Китай планирует оставить неподвижным, затем будет использовать свою собственную клешню для передачи образцов на взлетный аппарат для транспортировки обратно на Землю.

Хотя концепция MarsBird-VII все еще находится на ранней стадии и не была протестирована в моделируемой марсианской среде, она подчеркивает стремление Китая конкурировать с НАСА в космической гонке. Собственная миссия НАСА по возвращению образцов на Марс столкнулась с задержками и перерасходом средств, а Независимый наблюдательный совет выявил множество проблем. Миссия требует дополнительного финансирования в размере до 9 миллиардов долларов и может начаться не раньше 2030 года.

Напротив, Китай намерен запустить свою миссию «Тяньвэнь-3» в 2028 году и вернуть марсианские образцы к 2031 году. Стратегия двойного запуска предполагает отправку ракеты с преемником MarsBird и ракетой-носителем на Марс, в то время как еще одна ракета остается на орбите для доставки грузов. и вернуться на Землю.

Недавнее замедление НАСА миссии по возвращению образцов на Марс из-за бюджетной неопределенности вызвало критику со стороны представителей Конгресса в Калифорнии, где расположена Лаборатория реактивного движения. Эти представители утверждают, что решение НАСА будет стоить рабочих мест и препятствовать научному прогрессу, в то время как Китай агрессивно расширяет свою космическую программу с целью первым вернуть образцы с Марса.

Поскольку конкуренция усиливается, гонка за возвращение марсианских камней на Землю знаменует собой важнейшую веху в освоении космоса. И Китай, и НАСА соперничают за право первыми прикоснуться к марсианской грязи, что имеет серьезные последствия для будущих космических миссий и научных достижений.