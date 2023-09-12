AirPods Pro второго поколения от Apple перейдут на USB-C для зарядного чехла

Во время презентации iPhone 15 компания Apple объявила, что AirPods Pro второго поколения теперь будут поставляться с чехлом для зарядки USB-C. Это существенное изменение, поскольку оно означает, что AirPods Pro теперь будет использовать то же зарядное устройство, что и iPad и MacBook, что позволит пользователям использовать любой доступный кабель USB-C. Компактный размер и емкость аккумулятора AirPods Pro делают его совместимым с различными кабелями USB-C, обеспечивая удобство для пользователей.

Кроме того, новые AirPods Pro продолжат поддерживать беспроводную зарядку, предоставляя пользователям возможность заряжать наушники без необходимости использования кабелей. Что касается защиты, то у AirPods Pro немного улучшилась пыле- и водонепроницаемость. Теперь они имеют степень защиты IP54, что обеспечивает некоторую защиту от частиц пыли и брызг воды. Однако пользователям следует избегать погружения AirPods Pro в воду.

Хотя новостей о том, когда другие версии AirPods последуют этому примеру, пока нет, ожидается, что переход на USB-C будет принят в будущих моделях. Цена новых AirPods Pro останется на уровне 249 долларов в США и 30 других странах, и они будут доступны для покупки начиная с 22 сентября.

В целом переход на зарядку USB-C для AirPods Pro второго поколения обеспечивает большую совместимость и удобство для пользователей, а также улучшенную защиту от пыли и воды. Apple продолжает совершенствовать свою продукцию, чтобы удовлетворить растущие потребности своих клиентов.

Источники: Apple Event – ​​запуск iPhone 15.