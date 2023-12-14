Арктические тюлени живут со сложными носовыми ходами

У арктических тюленей есть замечательная адаптация к их холодной среде обитания, которая помогает им сохранять тепло и сохранять влагу: сложные носовые ходы. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Биофизическом журнале, извилистая структура этих носовых ходов позволяет арктическим тюленям эффективно сохранять тепло и влагу при вдохе и выдохе.

Исследователи из Норвежского университета науки и технологий заметили, что арктические тюлени теряют меньше тепла за счет носового теплообмена по сравнению с видами тюленей, живущими в более мягких условиях. Это эволюционное преимущество имеет решающее значение в Арктике, где потеря тепла приводит к рассеиванию энергии, которую необходимо восполнять с помощью еды.

Помимо сохранения тепла, исследование показало, что арктические тюлени удерживают 94% воды, когда вдыхают и выдыхают. Это означает, что большая часть воды, добавляемой в воздух во время вдоха, восстанавливается во время выдоха, обеспечивая сохранение гидратации тюленей даже в холодных и сухих условиях.

Сложные кости, называемые челюстно-носочными раковинами, находящиеся внутри носовых полостей арктических тюленей, играют жизненно важную роль в минимизации потерь тепла и влаги. Эти костные полки покрыты сильно васкуляризированным слоем тканей слизистой оболочки, которые согревают и увлажняют вдыхаемый воздух, уменьшая количество тепла и влаги, теряемых при выдохе.

Исследователи сравнили носовые полости арктических тюленей и субтропического вида — средиземноморского тюленя-монаха. С помощью компьютерной томографии они создали 3D-модели своих носовых полостей и проанализировали их способность согревать и увлажнять воздух при вдохе, а также уменьшать потери тепла и влаги при выдохе.

Исследование показало, что сложная и плотная структура носовой полости арктических тюленей повышает их эффективность в сохранении тепла и влаги по сравнению с субтропическими тюленями. Увеличенный периметр челюстных раковин арктического тюленя был идентифицирован как ключевой фактор, ограничивающий рассеивание энергии при низких температурах окружающей среды.

Это исследование открывает возможности для будущих исследований структуры носа других видов и потенциальных эволюционных преимуществ, которые они обеспечивают в различных средах. Результаты могут также помочь в разработке более эффективных теплообменников и систем вентиляции в инженерных приложениях, таких как кондиционеры.

В заключение, арктические тюлени развили уникальную адаптацию в виде сложных носовых ходов, которые позволяют им процветать в экстремально холодных и сухих условиях. Это исследование проливает свет на замечательные стратегии, которые животные используют, чтобы справиться со своей средой обитания, и дает представление о будущих технологических достижениях.