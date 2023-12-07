Будущее биологии: клетки как умные часы

Сегодня был официально запущен Сиэтлский центр синтетической биологии, инновационное партнерство между Институтом Аллена, Инициативой Чана Цукерберга и Вашингтонским университетом. Эта новаторская инициатива направлена ​​на изучение новейших технологий сотовой связи путем разработки метода, позволяющего клеткам записывать в режиме реального времени данные о своей собственной деятельности.

Доктор Джей Шендюр, исполнительный директор Центра синтетической биологии в Сиэтле и профессор геномных наук Медицинской школы Вашингтонского университета, объяснил амбициозную цель исследования. «По сути, мы пытаемся закодировать что-то похожее на умные часы внутри клетки», — заявил он. Идея состоит в том, чтобы создать систему сотового мониторинга, которая собирает и хранит информацию о функционировании клетки, подобно тому, как умные часы отслеживают действия и биометрические данные.

Позволив клеткам записывать ценные данные, ученые надеются получить более глубокое понимание клеточного поведения, что может иметь далеко идущие последствия для таких областей, как медицина, биотехнология и биоинженерия. Это сотрудничество является захватывающим шагом на пути к расшифровке тонкостей клеточных процессов и потенциально открывает новые пути диагностики и лечения заболеваний.

Сиэтлский центр синтетической биологии стремится использовать передовые технологии и междисциплинарный опыт для продвижения инновационных исследований. Это сотрудничество подчеркивает растущую важность синтетической биологии в продвижении нашего понимания живого мира. Объединив ресурсы и знания трех ведущих организаций, Центр синтетической биологии в Сиэтле готов внести значительный вклад в эту область.

Запуск этой инициативы знаменует собой важную веху на пути к раскрытию всего потенциала синтетической биологии. Возможность использовать клеточные данные через внутреннюю систему мониторинга открывает огромные перспективы для будущего биологических исследований и приложений. По мере того как Сиэтлский центр синтетической биологии набирает обороты, научное сообщество с нетерпением ожидает революционных открытий, которые ждут впереди.