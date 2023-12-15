Раскрыт механизм квантового переключения в светособирающем комплексе II (LHCII)

Новое исследование пролило свет на механизм квантового переключения в светособирающем комплексе II (LHCII), важнейшем компоненте фотосинтеза растений. Это революционное открытие, достигнутое с помощью современной криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ) и теоретических расчетов, подтверждает динамическую роль LHCII в регулировании переноса энергии.

Фотосинтез, процесс, посредством которого растения превращают углекислый газ в органические соединения с помощью солнечного света, зависит от эффективного функционирования LHCII. Этот комплекс состоит из молекул пигмента, прикрепленных к белкам, и выполняет две основные функции: рассеивание избыточной энергии в виде тепла при интенсивном освещении посредством нефотохимического тушения и эффективную передачу света в реакционный центр при слабом освещении.

Недавние биоинженерные исследования показали, что ускорение переключения между этими функциями может значительно повысить эффективность фотосинтеза, что приведет к существенному увеличению урожайности таких культур, как соя. Однако точные структурные изменения на атомном уровне, которые запускают эту регуляцию в LHCII, остаются неизвестными.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Института физики Китайской академии наук в сотрудничестве с группой под руководством профессора Гао Цзяли из лаборатории Шэньчжэньского залива применили новый подход. Они объединили крио-ЭМ исследования динамических структур LHCII с атомным разрешением с расчетами теории многосостояния функционала плотности (MSDFT) передачи энергии между молекулами пигмента.

Анализируя серию крио-ЭМ структур, исследователи заметили, что подкисление вызывает конформационные изменения в LHCII. Это изменение изменило расстояние между пигментами, особенно между лютеином 1 (Lut1) и хлорофиллом 612 (Chl612), что привело к тушению флуоресценции. Исследование показало, что конформационные изменения LHCII в сочетании с латеральным давлением на комплекс играют решающую роль в нефотохимическом тушении (NPQ).

Исследователи использовали расчеты MSDFT, а также эксперименты по переходной флуоресценции, чтобы определить механизм квантового переключения LHCII. Они определили, что расстояние между Lut1 и Chl612 служит ключевым фактором в регуляции канала передачи энергии. Небольшое изменение этого критического расстояния позволяет осуществить обратимое переключение между сбором света и рассеиванием избыточной энергии. Этот механизм обеспечивает быструю адаптацию к изменениям интенсивности света, обеспечивая эффективный фотосинтез и фотозащиту.

Эти результаты подтверждают предыдущие теоретические предсказания и модели молекулярной динамики о том, что LHCII является аллостерически регулируемой молекулярной машиной. Исследование способствует более глубокому пониманию фундаментальных процессов, лежащих в основе фотосинтеза, и может проложить путь к будущим достижениям в повышении урожайности сельскохозяйственных культур и улучшении улавливания энергии в искусственных фотосинтетических системах.

Это исследование было поддержано Китайской академией наук, Национальным фондом естественных наук Китая и Шэньчжэньской муниципальной комиссией по науке и технологическим инновациям.