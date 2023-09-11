Небывало низкие цены на новый 15-дюймовый MacBook Air M2 от Apple и другие устройства

Если вы ищете новый MacBook или iPad Pro, прямо сейчас есть несколько выгодных предложений. Новый 15-дюймовый MacBook Air M2 от Apple в настоящее время продается по рекордно низкой цене — 1,299 долларов, что на 200 долларов ниже обычной цены. Эта модель имеет емкость памяти 512 ГБ, 15.3-дюймовый дисплей Liquid Retina, производительность Apple Silicon и время автономной работы 18 часов. Экономия также распространяется на модель емкостью 256 ГБ, которая теперь доступна за 1,099 долларов.

Для пользователей iPad Pro 11-дюймовая клавиатура Apple Magic Keyboard в настоящее время продается со скидкой до 209.99 долларов США по сравнению с 299 долларами США. Эта клавиатура совместима со всеми новейшими iPad от Apple, включая серии M2 и M1, а также с новейшим iPad Air. Он предлагает улучшенный набор текста благодаря клавишам с подсветкой и встроенному трекпаду. Клавиатура подключается к iPad с помощью Apple Smart Connector, что устраняет необходимость в зарядке и подключении по Bluetooth.

Если вы ищете портативное зарядное устройство, UGREEN выпустила новый аккумулятор MagSafe Power Bank емкостью 10,000 7.5 мАч. Этот блок питания оснащен катушкой MagSafe и обеспечивает скорость зарядки 15 Вт для iPhone и скорость 48.99 Вт для устройств Android. Он также имеет два дополнительных порта для зарядки других устройств. Power Bank в настоящее время продается по цене 70 долларов США по сравнению с XNUMX долларами.

Эти предложения предлагают значительную экономию на новейших устройствах и аксессуарах Apple, что делает это идеальным временем для обновления вашей технологии. Не пропустите эти скидки!

источники:

– Исходная статья: 9to5Toys (ссылка не предоставлена)

– Определения:

– MacBook Air: линейка легких и портативных ноутбуков Apple.

– Magic Keyboard: аксессуар-клавиатура Apple для iPad Pro.

– MagSafe: магнитная система зарядки Apple.

– Дисплей Liquid Retina: технология отображения Apple с высоким разрешением и яркими цветами.

– Apple Silicon: процессоры Apple, специально разработанные для компьютеров Mac.

– USB-C: тип разъема и кабеля, обычно используемый для зарядки и передачи данных.

– Smart Connector: запатентованная технология Apple для подключения аксессуаров.

– Thunderbolt: стандарт высокоскоростного подключения для передачи данных и отображения.

– USB-A: тип разъема и кабеля, обычно используемый для зарядки и передачи данных.