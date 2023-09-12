Эволюция облачных технологий в банковской сфере

Банковская отрасль переживает значительную трансформацию, поскольку она постепенно переходит от локальной инфраструктуры к внедрению облачных сервисов. Этот переход обусловлен необходимостью повышения эффективности и гибкости при одновременном удовлетворении растущих ожиданий клиентов и решении нормативных проблем. В недавнем выпуске SAP Industry Live Боб Эванс побеседовал с руководителями, клиентами и партнерами SAP, чтобы выяснить, как банковская отрасль внедряет облачные технологии.

Одной из ключевых движущих сил внедрения облачных сервисов в банковской отрасли является желание повысить эффективность и гибкость. Отказавшись от создания и обслуживания локальной инфраструктуры, банки могут использовать масштабируемость и гибкость облачных технологий. Это позволяет им быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия и запросы клиентов.

Однако переход к облаку не лишен проблем. Защита данных и соблюдение строгих нормативных требований являются главными приоритетами для банков. Соблюдение разнообразных глобальных законов и нормативных требований о конфиденциальности остается одной из самых больших проблем отрасли. Хотя региональные соглашения являются шагом в правильном направлении, между странами по-прежнему мало общих позиций.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение также играют важную роль в освоении облачных технологий банковской отраслью. Эти технологии применяются в банковских процессах для повышения эффективности, прогнозирования потребления по контрактам и обеспечения управляемых процедур закупок. Используя возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, банки могут оптимизировать свои операции и предоставлять своим клиентам более персонализированные и эффективные услуги.

В заключение отметим, что банковская отрасль осторожно использует облачные технологии, стремясь повысить эффективность, удовлетворить растущие ожидания клиентов и решить проблемы регулирования. Внедрение облачных сервисов дает банкам возможность повысить свою гибкость и оперативность в быстро меняющейся бизнес-среде. Однако банкам также приходится преодолевать сложности, связанные с безопасностью данных и соблюдением нормативных требований. Благодаря интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения банки могут еще больше улучшить свою деятельность и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов в эпоху цифровых технологий.

источники:

– SAP-индустрия в прямом эфире

– Группа ТД Банк

– SAP-банкинг