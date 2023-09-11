Скидка на Samsung Galaxy Buds 2 Pro в преддверии школьного сезона

Внимание всем любителям наушников! Samsung предлагает фантастическую скидку на свои Galaxy Buds 2 Pro как раз к школьному сезону. Беспроводные наушники в настоящее время продаются со скидкой 23 процента, в результате чего цена снизилась с 230 до 178 долларов. Это самая низкая цена, которую мы видели со времен Черной пятницы. Что еще лучше, так это то, что в продажу включены все три цвета Galaxy Buds 2 Pro, при этом белая модель стоит на один доллар меньше, чем графитовый и борово-фиолетовый варианты.

Galaxy Buds 2 Pro представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями. Предыдущим версиям, таким как Galaxy Buds Live, не хватало эффективного шумоподавления, в то время как у оригинального Galaxy Buds Pro были проблемы с блокировкой звука и качеством. В нашем обзоре мы присвоили Galaxy Buds 2 Pro оценку 86, высоко оценив их улучшенные возможности шумоподавления и улучшенную посадку. Время автономной работы, которого хватает примерно на пять часов непрерывного прослушивания, остается таким же, как и у предшественника. Качество связи также осталось стабильным.

Эти Galaxy Buds 2 Pro со скидкой являются частью мероприятия Samsung «Умный дом» на Amazon, которое включает в себя и другие интересные предложения. Например, 49-дюймовый игровой монитор Odyssey G9 в настоящее время продается со скидкой 29 процентов, с 1,400 до 1,000 долларов. Кроме того, Galaxy Watch 5 40 мм LTE доступен по сниженной цене в 230 долларов США по сравнению с 330 долларами США. Другие гаджеты Samsung, такие как сотовый телефон Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition и карта памяти Pro Ultimate microSD, также в настоящее время продаются.

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источники:

– Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro со скидкой в ​​преддверии школьного сезона