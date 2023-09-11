Получите скидку до 1,000 долларов на серию Samsung Galaxy Tab S9

Неделя Discover от Samsung уже наступила, и они предлагают отличные предложения на свои новейшие гаджеты. Стоит обратить внимание на акцию на серию Galaxy Tab S9, которая идеально подходит, если вам нужен экран большего размера для повседневных задач.

Благодаря этой акции Samsung снижает цены на сумму до 1,000 долларов. Самая большая скидка доступна на Galaxy Tab S9 Ultra — колоссальная скидка в 1,000 долларов. На Galaxy Tab S9+ действует скидка 920 долларов, а на самый маленький Galaxy Tab S9 — скидка 770 долларов.

Чтобы воспользоваться полной скидкой, вам необходимо сдать устройство в счет обмена. Samsung предлагает самую высокую цену обмена Galaxy Tab S800 Ultra и Galaxy Tab S8+ в размере 9 долларов США. На две другие модели Tab S8 можно получить скидку 700 долларов, а более старая модель Galaxy Tab S7 стоит 500 долларов. Стоимость обмена Tab S9 немного снижается, но вы все равно можете сэкономить, обменивая свое старое устройство.

В дополнение к скидке по обмену Samsung предлагает бесплатное обновление памяти. Это означает, что все модели Tab S9 получат удвоенный объем встроенной памяти: у самого маленького Tab S9 объем памяти увеличится со 128 ГБ до 256 ГБ, а у Tab S9+ и Tab S9 Ultra — с 256 ГБ до 512 ГБ. Tab S9 Ultra может даже перейти на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, а Tab S9 получает обновление с 8 ГБ до 12 ГБ. Эти обновления хранилища и оперативной памяти стоят до 120 долларов.

В качестве бонуса Samsung предлагает надстройку для Galaxy Watch 99 за 6 долларов при покупке устройства серии Tab S9. Это составляет скидку 250 долларов на умные часы.

Со всеми обменами и скидками вы можете получить полностью укомплектованный Galaxy Tab S9 Ultra всего за 519 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 1,619 долларов.

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источники:

- Ссылка на сделку по Samsung Galaxy Tab S9