Samsung выпускает бета-версию One UI 6.0 для Galaxy A34

Недавно компания Samsung выпустила долгожданную бета-версию One UI 6.0 для своего смартфона Galaxy A34 в Великобритании. Эта бета-версия под названием A346BXXU4ZWI1 весит около 2 ГБ и поставляется с новейшей операционной системой Android 14.

Хотя бета-программа началась в Великобритании, ожидается, что вскоре она распространится и на другие страны, такие как Китай, Индия, Корея, Германия и Польша. Это означает, что пользователи Galaxy A34 в этих регионах также смогут протестировать новые функции и улучшения, представленные в One UI 6.0.

Чтобы принять участие в бета-программе, владельцы Galaxy A34 должны сначала установить на свои устройства приложение Samsung Members. Оттуда они могут легко подать заявку на участие в бета-программе и дождаться появления обновления в разделе «Обновление программного обеспечения» в настройках своего устройства.

Бета-программа Galaxy A34 One UI 6.0 следует за успешными бета-программами, проведенными для серии Galaxy S23 и Galaxy A54. Компания Samsung известна тем, что активно вовлекает своих пользователей в процесс тестирования и улучшения, обеспечивая своим клиентам более стабильное и усовершенствованное программное обеспечение.

С помощью One UI 6.0 компания Samsung стремится улучшить общее взаимодействие с пользователем, вводя новые функции, повышая производительность и безопасность, а также оптимизируя пользовательский интерфейс. Ожидается, что это крупное обновление предыдущей версии One UI 5.5 принесет значительные улучшения и свежий взгляд на Galaxy A34.

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